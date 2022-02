Kevin Smith accuse les Oscars de ne pas avoir nommé Spider-Man No Way Home pour le meilleur film

Nouvelle polémique en vue suite aux récentes déclarations du scénariste, réalisateur et acteur bien connu Kevin Smith (Clerks, Dogma, Jay et Bob), un lecteur assidu de comics qui a même écrit quelques histoires pour Marvel, après s’en être pris durement aux Oscars pour ne pas avoir nominé Spider-Man No Way Home dans la meilleure catégorie d’image, déclarant que « Il y a dix créneaux et ils n’en donnent pas un au meilleur putain de film des trois dernières années? » en référence au blockbuster réalisé par le dernier film du super-héros arachnide en temps de pandémie.

Kevin Smith très énervé contre l’Académie

Et c’est qu’en dépit d’être devenu le sixième film le plus rentable de tous les temps, Spider-Man No Way Home a été relégué à la lutte pour les meilleurs effets visuels avec une autre production de Marvel Studios telle que Shang-Chi et la légende des dix anneaux. , chose qui a énormément énervé Kevin Smith.

« Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Ils ont dix trous et ils n’en donnent pas un au meilleur putain de film des trois dernières années ? », s’est exclamé Kevin Smith sur son podcast FatMan Beyond (via Screen Rant). « Ils sont vraiment comme, ‘Mais pourquoi personne ne voit ça?’ Alors faites une putain de catégorie populaire. Combien de trous as-tu ? Amenez Spider-Man, bon sang. Qu’il soit là. La merde tombe toujours sur le pauvre gars, donnez un peu d’amour à Peter Parker. Je ne suis même pas drôle, avec le nombre de films qui ont été nominés pour le meilleur film », conclut le cinéaste.

Et c’est que nous nous souvenons que Marvel n’a pas eu une relation confortable avec l’Académie, n’obtenant qu’une seule nomination en tant que meilleur film pour Black Panther et ne concourant qu’à certaines occasions pour des catégories mineures telles que les meilleurs effets visuels et d’autres nominations de production technique. À tel point que l’animateur Jimmy Kimmel s’est récemment exprimé en des termes similaires : « C’est un grand film, et n’est-il pas dans les dix meilleurs films de l’année ? Tu es vraiment en train de me dire que Don’t Look Up est meilleur que Spider-Man ? Certainement pas », avoue l’animateur de Jimmy Kimmel Live !

source | ScreenRant