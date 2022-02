Lost Ark – Noms de personnages supprimés, que se passe-t-il lorsqu’ils sont supprimés ?

Qu’advient-il du nom d’un personnage de Lost Ark lorsqu’il est supprimé ? Le nouveau jeu vidéo de Smilegate et Amazon Games, gigantesque MMORPG à succès en Asie, est désormais disponible en Amérique du Nord, Europe, Océanie et Amérique Latine ; mais les serveurs sont plantés. Alors que l’équipe de développement travaille à alléger ces serveurs et à appliquer des correctifs qui améliorent l’expérience utilisateur, nous avons appris ce qui se passe lorsqu’un personnage est supprimé. Est-il possible de réutiliser votre nom ?

Mise à jour sur les noms de personnages effacés de Lost Ark

Via un post sur les forums officiels de Lost Ark, Smilegate a clarifié ce qu’il advient des noms de personnages lorsqu’un personnage est supprimé du jeu. La réalité est très simple, mais tout dépend du niveau du personnage en herbe. Selon les hypothèses, il existe des délais pour sa réutilisation. Tout se résume en deux points principaux que nous vous laissons ci-dessous :

Lorsqu’un personnage de niveau 10 ou moins est éliminé, le nom de ce personnage sera immédiatement disponible pour être réutilisé.

Si un personnage est de niveau 11 ou supérieur, lorsqu’il est supprimé, son nom sera recyclé pour être réutilisé après une période de 60 jours.

De cette manière, la réutilisation est immédiate tant que le personnage est de niveau 10 ou inférieur ; à partir du niveau 11, il faut obligatoirement attendre 60 jours pour pouvoir l’utiliser à nouveau.

Quel serveur est le meilleur pour jouer à Lost Ark en Europe ?

Avec plus d’un million de joueurs connectés lors de ce premier week-end, les files d’attente sont interminables pour accéder à l’Arche Perdue en pratiquement n’importe quel point de la planète. Bien que le nombre de serveurs soit très important, en Europe il est insuffisant. Smilegate travaille déjà à la création d’une nouvelle région pour le vieux continent.

En attendant, nous vous invitons à consulter ce lien pour savoir quel est le meilleur serveur pour votre territoire, sa langue majoritaire, et comment vérifier minute par minute l’état des serveurs.

source | Arche perdue