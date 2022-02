Elden Ring dévoile deux nouvelles classes : c’est le bandit et l’astrologue

Les fans des jeux Hidetaka Miyazaki et From Software se rongent les ongles à l’arrivée d’Elden Ring, la dernière production du studio. Il ne reste plus que quelques jours avant de pouvoir entrer dans l’open world sombre du jeu vidéo, qui dans la veine de Dark Souls offre la possibilité de customiser le héros pour créer son propre build. Bandai Namco, l’éditeur, a partagé des détails sur deux des classes de personnages, les bandits et les astrologues, sur les réseaux sociaux.

Le bandit se distingue par sa dangerosité, puisqu’il est capable d’exploiter les points faibles de ses ennemis. Leur spécialité est le combat à longue distance, donc cette classe est particulièrement douée pour manier l’arc.

Les astrologues sont des érudits qui savent lire le destin des autres, écrit dans les astres, mais interprétable uniquement par cette classe. Ils sont les héritiers de l’école de sorcellerie de Brillstone.

Les marécages toxiques reviennent dans Elden Ring

Depuis Dark Souls, les marécages empoisonnés sont présents dans le travail de Hidetaka Miyazaki, un aspect qui ne sera pas perdu dans son nouveau jeu vidéo tant attendu. Cela a été reconnu par le réalisateur lui-même dans une interview avec Game Informer, où il a admis qu’il ne pouvait pas s’en empêcher. « En créant ce jeu, j’ai redécouvert mon amour pour les marécages empoisonnés. » Selon le développeur, il est conscient de ce que « les gens ressentent pour eux », mais presque sans réfléchir, il réalise soudain qu’il « en crée un ». Et il ajoute : « Je n’y peux rien, ça m’arrive tout simplement. »

Chez FreeGameTips, nous avons eu l’occasion de tester Elden Ring en profondeur, donc si vous voulez connaître tous les détails, nous vous invitons à lire nos premières impressions avant l’analyse.

Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.

source | bandai namco