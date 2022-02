DC annonce son prochain film d’action en direct pour HBO Max : The Wonder Twins

Les bandes dessinées Wonder Twins obtiennent leur propre adaptation cinématographique en direct. Cela a été confirmé par Warner Bros. et DC, annonçant que ce nouveau film sortira directement sur HBO Max comme cela arrivera bientôt avec Batgirl, dont le tournage est en cours en ce moment et pour lequel nous venons de voir les premières images divulguées de Batman. de Michael Keaton, le mentor de Barbara Gordon. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour ce nouveau film de super-héros.

DC continue d’élargir son univers

Le projet de porter les histoires de The Wonder Twins sur le petit écran sera porté par le scénariste Adam Sztykiel, le premier scénariste à avoir réalisé le film Black Adam avec Dwayne Johnson et qui sortira en salles cet été. Bien sûr, pour l’instant, tous les détails sur l’intrigue du film sont inconnus. D’autre part, Marty Bowen et Wyck Godfrey ont été confirmés en tant que producteurs, dont les productions les plus connues, entre autres, sont Twilight et The Maze Runner, respectivement.

S’il est vrai que The Wonder Twins sont relativement bien connus des lecteurs réguliers de DC Comics, il ne fait aucun doute qu’ils sont totalement inconnus du grand public, ce qui constituera un défi pour la société de production. Comme les fans le savent, The Wonder Twins ou The Fantastic Twins sont une paire de frères et sœurs adolescents, Jayna et Zan, qui viennent de la planète Exxor et possèdent une série de super pouvoirs grâce auxquels Jayna est capable de se transformer en n’importe quel animal et Zan en n’importe quel état. de l’eau. Ils ont tous les deux un singe de l’espace pour animaux de compagnie nommé Gleek.

Pour l’instant il n’y a pas de date de sortie sur HBO Max ni de cinéaste en charge du projet ; Les noms des deux interprètes principaux et du reste de la distribution n’ont pas non plus été confirmés.

source | Bandes dessinées DC