Kimetsu no Yaiba confirme la saison 3 : teaser et premiers détails officiels

L’anime The Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba aura une saison 3. Après la fin effrénée de la deuxième saison le week-end dernier au Japon et dans le reste du monde (Episode 11 de l’Arc Entertainment District), le compte officiel de Kimetsu no Yaiba (Gardiens de la Nuit en Espagne) a confirmé avec une brève bande-annonce la continuité de la série avec une troisième saison qui arrivera bientôt.

Sur quel arc Kimetsu no Yaiba – Saison 3 sera-t-il basé ?

Selon les informations, la troisième saison de l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sera basée sur l’arc Swordsmith Village.Pour ceux qui ne sont pas à jour avec la commande originale de Koyoharu Gotoge – qui en Espagne a édité Norma Editorial dans son intégralité avec ses 23 tomes—, on vous dira simplement sans spoiler l’intrigue qu’il correspond aux chapitres 98 à 127 du manga ; plus précisément les tomes 12 à 15 du manga.

À quels volumes de manga correspond chaque saison de l’anime Kimetsu no Yaiba ?

En guise de résumé et pour vous aider, nous vous laissons ci-dessous avec la correspondance manga-anime de Kimetsu no Yaiba; Que vous soyez lecteurs de BD et que vous vouliez vous plonger dans l’anime ou que vous soyez simplement curieux de savoir comment le studio Ufotable adapte ce qui est déjà l’un des anime les plus réussis de ces vingt dernières années.

Kimetsu no Yaiba Saison 1 (26 épisodes) — Manga Volumes 1 à 6

Saison basée sur le film Kimetsu no Yaiba Infinity Train (7 épisodes, du 27 au 33) — Volumes 7 et 8 du manga

Kimetsu no Yaiba Saison 2 (11 épisodes; 34-44) — Manga Volumes 9-11

Kimetsu no Yaiba Saison 3 (nombre d’épisodes inconnu) — Manga volumes 12 à 15

Kimetsu no Yaiba : où regarder les deux saisons de l’anime et du film en ligne

Si vous souhaitez regarder l’anime Kimetsu no Yaiba de manière totalement légale et officielle en Espagne, nous vous laissons les liens ci-dessous afin que vous sachiez quels services proposent la retransmission de la série; tous sous abonnement, mais avec traduction officielle et doublage en Français dans le cas de Prime Video.

Kimetsu no Yaiba — Saison 1 : Prime Video (doublée en Français)

The Infinite Train Movie: Prime Video (doublé en Français)

Kimetsu no Yaiba — Saison 2 : Crunchyroll (sous-titres espagnols)

source | DemonSlayerÉtats-Unis