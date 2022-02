Lost Ark annonce une maintenance pour appliquer les modifications et améliorations, combien de temps durera-t-elle ?

Lost Ark entrera dans une période de maintenance aujourd’hui, le 15 février 2022, pour appliquer une série d’améliorations au jeu et peaufiner les bugs signalés. Le succès de Lost Ark laisse à bout de souffle SmileGames, le studio de développement en charge du jeu vidéo MMORPG d’Amazon Games. Après des débuts réussis le week-end dernier, plus d’un million de joueurs ont commencé le jeu dans le monde d’Arkesia ; mais le chiffre est tellement élevé qu’il faudra créer un nouveau serveur en Europe, comme annoncé lundi après-midi.

Date et heure de la fenêtre de maintenance Lost Ark : durée

La fenêtre de maintenance Lost Ark d’aujourd’hui, le 15 février 2022, aura lieu à partir de 08h59 PST et durera environ trois heures. Après la maintenance, le jeu sera mis à jour avec un patch.

Avant l’arrivée de ce nouveau serveur pour l’Europe, les forums officiels du jeu ont précisé dans une déclaration détaillée qu’à la date d’aujourd’hui, ladite pause temporaire sera faite dans l’accès à Lost Ark dans le but de décharger les serveurs avant cet afflux de fans. . Lost Ark devrait rester en panne jusqu’à midi ce mardi. Jetons un coup d’œil à ce qu’ils prévoient.

Contenu premium et magasin perdus

« Après avoir reçu des rapports, nous avons confirmé qu’il manque des objets dans l’inventaire des marchandises, que la boutique n’est pas disponible dans le jeu et que les auras cristallines des personnages sont manquantes », commencent-ils par dire. SmileGate indique clairement que même s’ils peuvent sembler être des problèmes différents, tous ces problèmes sont dus à la même cause. El servidor del juego tiene que comunicarse con el servidor de comercio, y dado que actualmente hay un problema con el segundo (por la enorme carga de estrés), la comunicación queda obstaculizada, dando como resultado un problema bidireccional entre el servidor de comercio y el du jeu.

Pour cette raison, parfois vous ne pouvez pas réclamer l’aura cristalline et d’autres fois vous le pouvez. Lost Ark corrigera ce problème avec la maintenance de ce mardi et la publication du correctif ultérieur.

Les problèmes de Galatur depuis Head Start

Depuis le jour de l’ouverture, il y a eu un problème avec le serveur Galatur qui a bloqué environ 17 000 utilisateurs sans pouvoir accéder à la quête principale de l’histoire (MSQ), une erreur massive que « nous voulons apaiser aussi rapidement et équitablement que possible ». disent-ils. . De plus, ils appellent cela un problème « complexe » et « frustrant ». Ils vous informeront quand il sera résolu.

Files d’attente interminables sur des serveurs en Europe

Les files d’attente pour accéder aux serveurs en Europe sont un casse-tête pour les joueurs de Lost Ark du vieux continent, Espagne comprise. SmileGate a travaillé « sans relâche » pour le résoudre et répondre à cette demande incommensurable d’accès. Cependant, après la période de maintenance, ils essaieront de faire en sorte que tout fonctionne un peu mieux, mais l’inauguration du nouveau serveur européen (UE) prendra un certain temps.

Enfin, SmileGate confirme qu’il corrigera les bugs et problèmes signalés par les utilisateurs pendant cette période de maintenance aujourd’hui, mardi 15 février.

