Horizon Forbidden West : comparaison graphique et performances entre PS5, PS4 Pro et PS4

Horizon Forbidden West est pratiquement là; à tel point que le nouveau jeu vidéo de Guerrilla Games et PlayStation Studios sortira à la fois sur PS5 et PS4 le vendredi 18 février 2022 prochain. Et après la publication de notre analyse de la version PlayStation 5, vient un comparatif graphique et des performances de la chaîne YouTube spécialisée El Analista de Bits entre les trois versions matérielles capables d’exécuter la nouvelle aventure d’Aloy, c’est-à-dire PS5, PS4 Pro et PS4, générant certaines des données les plus intéressantes.

De 4K à 30 ips à 1800p à 60 ips sur PlayStation 5

Ainsi, et après le peu de matériel d’Horizon Forbidden West dans ses versions pour PS4 et PS4 Pro, vient cette comparaison graphique et de performances qui vise à dissiper tous les doutes sur la version la plus avancée de PS5. Pour commencer, le titre propose les résolutions et fréquences d’images par seconde suivantes selon les versions, avec deux modes d’affichage pour PlayStation 5 :

PS5 : 4K à 30 ips ou 1800p à 60 ips

PS4 Pro : 1800p à 30fps

PS4 : 1080p à 30 ips

Ainsi, et par rapport au matériel de chaque modèle de PlayStation, vous pouvez voir comment la résolution et la fréquence d’images par seconde diminuent de plus en moins de puissance brute. Par curiosité, dans les deux modèles PS4, le jeu occupe un espace de 90,55 Go, tandis que dans PS5, il a besoin d’un total de 98,34 Go.

Parmi les avantages de la version PS5, on retrouve plus de netteté et un antialiasing plus important en mode 4K par rapport au mode 1800p. Dans tous les cas, on observe une végétation plus dense et une plus grande interaction d’Aloy avec elle. De plus, de meilleures textures et des effets de particules beaucoup plus colorés sont appréciés, même si le ray tracing n’est en aucun cas proposé. Tout cela sur PS5 contre PS4 Pro et PS4.

Le taux d’images par seconde est pratiquement inchangé dans toutes les versions, bien que sur PS5 de meilleurs effets dans l’eau ou les ombres soient également appréciés. Au niveau de la charge, Horizon Forbidden West sur PS5 met à peine 13 secondes pour charger le monde ouvert, alors que sur PS4 la minute d’attente est légèrement dépassée. Même ainsi, et malgré le muscle technique de la PS5, l’expérience de jeu Horizon Forbidden West est totalement viable sur les deux modèles PS4, selon la comparaison.

