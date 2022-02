Lost Ark et ses conditions d’utilisation hilarantes : vous ne pouvez pas jouer si vous êtes un extraterrestre, un robot ou un singe

Lost Ark, le nouveau MMORPG d’Amazon Games et Smilegate dont tout le monde parle, est devenu un phénomène mondial avec sa sortie finale sur PC, étant même obligé d’ouvrir de nouveaux serveurs en raison de la forte demande des joueurs du monde entier. Mais avant de commencer à jouer, est-ce que quelqu’un a lu les conditions kilométriques d’utilisation de ce type de jeu vidéo ? Probablement 99% de la réponse est « non », bien que dans le cas de The Ark, cela puisse être le plus enrichissant et le plus divertissant, car Amazon Games a inclus une série des clauses les plus hilarantes, pointant vers des extraterrestres, des robots et des singes avec des tendances pour la domination du monde.

Êtes-vous un extraterrestre, un robot ou un singe ?

Ainsi, dans l’intention de pousser plus loin l’auréole fantaisiste de Lost Ark, Amazon Games a jugé opportun d’inclure une série de clauses de jeu qui ne sont pas gâchées. Et c’est que si nous voulons jouer à Lost Ark, nous devons être « une personne (c’est-à-dire pas une société, une organisation, un élément d’intelligence artificielle -bon ou mauvais-, un extraterrestre, un primate non humain sensible, etc.) ». Heureusement, cette restriction « ne s’appliquera pas en cas d’invasion généralisée d’extraterrestres, de robots, de singes ou d’une invasion similaire de la planète Terre, auquel cas nous accueillerons nos extraterrestres, robots, singes ou autres seigneurs, selon le cas ». parties, « Vos Eminences ») pour jouer à nos Jeux », ajoutent les responsables.

Même ainsi, d’Amazon Games, ils ne perdent pas espoir et soulignent que leurs « Éminences » seront « soumises aux termes du présent Accord, mutatis mutandis, à compter de la date de la prise de pouvoir et par la suite pendant toutes les périodes ultérieures, jusqu’à la date à laquelle la gouvernance humaine est rétablie. Nous sommes plus calmes.

Bien que ses créateurs soient très optimistes quant à l’avenir de Lost Ark, puisqu’ils se permettent le luxe de s’assurer qu’au cas où l’humanité serait forcée de quitter la Terre, ils auront besoin d’un délai raisonnable pour activer les nouveaux serveurs grâce à une « logistique interplanétaire nécessaire ». , les services publics, les systèmes de survie durables, les systèmes de détournement d’astéroïdes, les magasins locaux ou les services de distribution, et l’état de droit, tels qu’ils peuvent être fournis par nos affiliés, nos fournisseurs tiers, des êtres célestes ou des organisations gouvernementales ou non gouvernementales.

Lost Ark est désormais disponible sur PC.

source | AmazonGames