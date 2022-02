Cyberpunk 2077 anticipe l’actualité en streaming le 15 février

Cyberpunk 2077 Edition D1 (PS4)

MERCENAIRE ET HORS-LA-LOI Devenez un cyberpunk, sorte de mercenaire urbain doté d’améliorations cybernétiques, et forgez votre légende dans les rues de Night City. DANS LA VILLE DU FUTUR Découvrez la démesure du monde ouvert de Night City, qui établit de nouvelles normes en termes de visuels, de complexité et de profondeur. EN QUÊTE DE LA VIE ÉTERNELLE Acceptez le boulot le plus dangereux de votre vie et partez à la recherche d’un prototype d’implant qui serait la clé de la vie éternelle. Le jeu est fourni avec les objets physiques suivants : - Un boîtier contenant les disques du jeu - Un Compendium de l'univers et du lore du jeu - Des cartes postales de Night City - Une carte de Night City - Des autocollants Bonus édition D1 : - La bande originale du jeu - Un petit artbook contenant une sélection d'art du jeu - Le livre original Cyberpunk 2020 - Des arrière-plans pour ordinateur et mobile Le jeu sera également jouable sur PlayStation 5 une fois la console disponible. Une mise à jour de Cyberpunk 2077 sera offerte à une date ultérieure, afin de profiter pleinement des consoles de nouvelle génération, pour tous les possesseurs de la version PlayStation 4 du jeu. Remarque: si vous utilisez PS4 FAT "qu'ils peuvent rencontrer des problèmes de performances