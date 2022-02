Découvrez tout le contenu du pass de combat de la saison 2 dans CoD Warzone

Call of Duty: Warzone et Vanguard célèbrent le début de la saison 2 avec leur mise à jour Battle Pass. Au cours des prochains mois, vous pourrez recevoir de nouveaux contenus skins sous forme d’armes, de skins et plus encore. Nous vous disons toutes les récompenses et combien il en coûte pour l’acquérir.

toutes les récompenses

Niveau 1 | Carte de visite – mars (gratuit) Niveau 2 | Carte de visite – Sur la falaise Niveau 3 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 4 | Amulette – Avec beaucoup de respect Niveau 5 | Fusil de précision Project Bravo – Dark Owl Niveau 6 | 100 points COD (gratuit) Niveau 7 | double jeton d’expérience Niveau 8 | double jeton d’expérience Niveau 9 | Carte de visite – paysage suisse Niveau 10 | Roland Skin – Blizzard Niveau 11 | expérience des jetons dbole Niveau 12 | 100 points COD Niveau 13 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 14 | Emblème – Hypothermie Niveau 15 | KG M40 (gratuit) Niveau 16 | Pulvérisation – Grand succès Niveau 17 | 100 points COD Niveau 18 | Projet d’arme de poing Charlie – Bloody Brilliance Niveau 19 | Finisseur de l’avant-garde – Spinebreaker Niveau 20 | Béatrice Skin – Parisienne Niveau 21 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 22 | double jeton d’expérience Niveau 23 | 100 points COD Niveau 24 | Project Bravo Shotgun – Grain de bois (gratuit) Niveau 25 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 26 | Titre du joueur – Super Chill Niveau 27 | Pistolet-mitrailleur Project Delta – Retenue Niveau 28 | Réticule – Alignement (gratuit) Niveau 29 | double jeton d’expérience Niveau 30 | Lucas Skin – Vagabond Niveau 31 | Whitley (gratuit) Niveau 32 | 100 points COD Niveau 33 | Carte de visite – Un peu de chaleur Niveau 34 | Horloge – guérilla (niveau clan) Niveau 35 | Project Delta Sniper Rifle – Oberland (gratuit) Niveau 36 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 37 | Spray – Perforé (gratuit) Niveau 38 | Project Alpha Light Machine Gun – Pointe de l’iceberg Niveau 39 | Emblème – Bad Streak (Gratuit) Niveau 40 | Halima Skin – Tourniquet Niveau 41 | 100 points COD Niveau 42 | Projet de fusil d’assaut en Inde – Good Doctor Niveau 43 | double jeton d’expérience Niveau 44 | Carte de visite – Deux fronts (Gratuit) Niveau 45 | Project Charlie Shotgun – Pétard glacé Niveau 46 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 47 | Emblème – In Memoriam Niveau 48 | 100 points COD (gratuit) Niveau 49 | Carte de visite – Patrouille de nuit Niveau 50 | Daniel Skin – Montagnes Rocheuses Niveau 51 | Project Charlie Assault Rifle – Bibliothécaire Niveau 52 | Emblème – martelé Niveau 53 | double jeton d’expérience Niveau 54 | Amulette – Memento mori Niveau 55 | Fusil d’assaut Project Echo – Wolfsgarten (gratuit) Niveau 56 | 100 points COD Niveau 57 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 58 | double jeton d’expérience Niveau 59 | Projet de mitraillette Echo – Helvetia Niveau 60 | Aspect Padmavati – Séché au soleil Niveau 61 | Réticule – Lecteur de runes (gratuit) Niveau 62 | Horloge – Mosaïque Niveau 63 | double jeton d’expérience Niveau 64 | Carte de visite – Échelles ascendantes (Gratuit) Niveau 65 | Project Charlie Light Machine Gun – Cuir autrichien Niveau 66 | 100 points COD Niveau 67 | Emblème – Barrier Breaker (Gratuit) Niveau 68 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 69 | Amulette – Cuillère en argent Niveau 70 | Aspect Shigenori – Bukeshisso Niveau 71 | Projet de mitraillette Delta – Olive brûlée Niveau 72 | Jeton d’expérience d’arme double (gratuit) Niveau 73 | double jeton d’expérience Niveau 74 | 100 points COD Niveau 75 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 76 | Fusil d’assaut Project Bravo – Conte de fées Niveau 77 | Carte de visite – Mountain Rage (Gratuit) Niveau 78 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 79 | Emblème – Shamrock canadien Niveau 80 | Solange Skin – Rues de Bourgogne Niveau 81 | Arme de poing Project Echo – Bleu français (Gratuit) Niveau 82 | Code de 100 points Niveau 83 | double jeton d’expérience Niveau 84 | Amulette – Elite Hunt (Gratuit) Niveau 85 | Projet Delta Shotgun – Alpine Zebra Niveau 86 | double jeton d’expérience Niveau 87 | Jeton d’expérience d’arme double Niveau 88 | Emblème – Spooky (Gratuit) Niveau 89 | Projet Charlie Melee – En dessous de zéro Niveau 90 | Look Wade – Blues de New York Niveau 91 | 100 points COD Niveau 92 | Carte de visite – Alpine Assassin Niveau 93 | Horloge – Poison Dart Niveau 94 | Emblème – Souffle glacé (gratuit) Niveau 95 | Project Echo Light Machine Gun – Malédiction de Khepri Niveau 96 | double jeton d’expérience Niveau 97 | Amulette – Perle primitive Niveau 98 | 100 points COD (gratuit) Niveau 99 | Emblème – Inébranlable Niveau 100 | Le skin d’Anna – Mirage blanc Niveau 100 | Projet de fusil d’assaut Juliet – Postmoderne Niveau 100 | titre de joueur – Alpiniste Niveau 100 | Emblème – Saison 2 Niveau 100 | Amulette – Avis d’extinction

N’oubliez pas que lorsque vous l’achèterez, cela vous donnera une augmentation de 10% de l’expérience tout au long de celle-ci. À l’achat, vous recevrez l’opératrice Anna, le skin Black Leaf pour Constanze et deux jetons d’expérience double.

Le Battle Pass offre 20 récompenses gratuites pour ceux qui ne veulent pas l’acheter. Si vous souhaitez accéder au catalogue complet, vous pouvez l’acheter pour 1000 points COD. Vous débloquerez instantanément une série d’opérateurs et d’objets, où vous commencerez à grimper à partir du niveau 1. Si vous le souhaitez, il existe une option d’achat qui comprend 20 sauts de niveau, au prix de 2400 points COD.

Source : Call of Duty Warzone