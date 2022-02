CoD Warzone : Notes de mise à jour de la saison 2 ; corrections, améliorations…

Call of Duty: Warzone accueille le contenu de la saison 2. Avec Vanguard, la bataille royale entame son deuxième cadre majeur d’actualités dans le cadre de son support annuel. La mise à jour est maintenant disponible en téléchargement sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Notes de mise à jour de la saison 2 de CoD Warzone: faits marquants

Nouveautes

De nouvelles opportunités de jeu grâce aux munitions et aux bombes Nebula V.

Nouveau véhicule : le bombardier

Nouveaux emplacements : l’usine chimique et les sept laboratoires de recherche sur les armes chimiques

Nouveaux modes de jeu : Caldera Clash et Rebith Reinforced (ce dernier plus tard)

Des véhicules blindés protégés par l’intelligence artificielle

Nouvelles fonctionnalités de jeu : balises de réapparition, station de décontamination portable, etc.

Nouvelles armes : fusil d’assaut KG M40 et mitrailleuse légère Withley

Corrections

général

Augmentation du taux de gain d’expérience pour les armes

Les armes Vanguard peuvent être enregistrées en tant que mods spéciaux dans l’armurier

Les cinq emplacements d’armes Vanguard par défaut ont été mis à jour

Le montant d’argent que le joueur peut obtenir dans les coffres a été réduit

Dead Silence est désormais un objet coté légendaire

La réapparition de l’équipement dans Caldera a été ajustée.

Le cercle final des modes Battle Royale apparaîtra dans une moindre mesure sur le sommet de la montagne Caldera.

Ajustements du jeu

L’aide à la visée du contrôleur s’adaptera désormais correctement lorsque le joueur est aveuglé.

Les plaques de blindage donneront désormais la priorité au remplissage d’un espace de plaque complet par rapport à un espace partiellement endommagé.

Le masque à gaz ne s’équipera plus automatiquement lors de la visée.

L’animation de rupture du masque à gaz ne jouera pas tant que vous ne visez pas à nouveau depuis la hanche.

Réduction du bruit des pas des joueurs spectateurs dans le Goulag.

Les parachutes ont désormais la même vitesse en marche avant ou en marche arrière. En outre. Ils peuvent être ouverts à une distance plus proche du sol.

Réglages

Correction de divers problèmes de collision autour de Caldera dont les joueurs pouvaient profiter.

Correction de divers problèmes liés au streaming de textures sur console.

Correction d’un problème où certains skins d’opérateur apparaissaient invisibles à distance.

Correction d’un problème causant des graphismes corrompus sur toutes les plateformes.

Pour lire les notes complètes, visitez le lien source. D’autre part, nous vous racontons ici les nouvelles les plus remarquables de Call of Duty: Warzone au cours de cette saison.

Source : Logiciel Raven