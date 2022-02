The King of Fighters XV : date de sortie, éditions, prix et bandes-annonces

The King of Fighters XV est le nouvel opus de la franchise de longue date dirigée par SNK Corporation. Les combattants reviendront sur le ring pas moins de six ans après leur dernier opus. Nous examinons quand vous pouvez remettre vos gants.

Quand sortira The King of Fighters XV et quelles seront ses éditions ?

The King of Fighters XV devrait être lancé le 17 février sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et PC. Il aura plusieurs éditions qui varieront en fonction du format que vous sélectionnez. L’édition standard sera mise en vente physiquement et numériquement au prix conseillé de 59,99 euros.

D’autre part, dans une version numérique, vous trouverez l’édition Deluxe, qui en plus du jeu complet comprend le premier Team Pass prévu pendant sa période post-lancement. Avec lui, 6 personnages seront ajoutés via DLC sans frais supplémentaires. Vous pouvez l’acheter pour 84,99 euros.

Ici en Espagne, les établissements GAME ont une édition spéciale exclusive. L’édition Omega ajoute une copie physique du jeu, des lithographies, une bande originale, un livre d’art de 119 pages, une boîte spéciale et du contenu numérique bonus. Ce dernier se compose d’une tenue pour Terry ‘Garou:MotW’ et pour Leona ‘Classic Leona’. Tout cela au prix de 89,99 euros.

Où acheter le roi des combattants XV

Numérique

Physique