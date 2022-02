Après Horizon Forbidden West, quels sont les meilleurs jeux de guérilla ?

Horizon Forbidden West est la dernière œuvre de Guerrilla Games. Le studio basé aux Pays-Bas poursuit les aventures d’Aloy, cette fois en faisant ses débuts dans la nouvelle génération. Les critiques l’ont bien fait comprendre : il s’agit d’une évolution complète du premier opus. Mais avant la franchise Horizon, ils avaient la responsabilité d’être le fer de lance des productions PlayStation dans le jeu de tir à la première personne. Nous passons en revue sa carrière.

Tous les jeux Guerrilla Games classés du meilleur au pire selon Metacritic

Tuer la zone 2 | 91 sur Métacritique

Horizon Interdit Ouest | 89 sur Métacritique

Horizon Zéro Aube | 89 sur Métacritique

Tuer la zone 3 | 84 sur Métacritique

Horizon Zero Dawn : La nature gelée | 83 sur Métacritique

Killzone : Libération | 77 sur Métacritique

Killzone : Chute de l’Ombre | 73 sur Métacritique

Killzone | 70 sur Metacritic

ShellShock : Nam ’67 | 58 sur Métacritique

Les notes d’Horizon Forbidden West l’ont amené à égalité avec le premier volet de la candidature à la deuxième place. Le meilleur selon le consensus critique est Killzone 2, l’un des tireurs les plus appréciés de la communauté à l’époque de la PS3.

Horizon Forbidden West : « Tout est plus et mieux »

Avec ces conclusions, nous mettons la touche finale à notre analyse. Le titre a obtenu dans cette maison une note de 9,3 sur 10. « Horizon Forbidden West est présenté comme l’un des grands jeux de l’année. La suite du travail de Guerrilla Games est plus et mieux que l’original et nous offre ainsi une aventure bien plus complexe que celle que nous avons vécue avec Aloy en 2017. La verticalité de ses scénarios élargit leurs possibilités, aussi grâce à des outils comme le shieldwing, le crochet et le pouvoir de voler avec le sunwing ».

N’oubliez pas qu’il sera mis en vente le 18 février prochain exclusivement pour les systèmes PS5 et PS4.

