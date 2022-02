La nouveauté du créateur de Yakuza misera sur les jeux "avec des histoires dramatiques"

Toshihiro Nagoshi, créateur de la saga Yakuza, a récemment quitté SEGA et travaille déjà sur son prochain projet, désormais à la tête visible de Nagoshi Studio, sous le label NetEase. Dans une interview avec IGN Japon, le développeur bien connu a réfléchi à l’avenir et a expliqué que l’objectif est de construire des projets avec une approche dramatique et humaine qui peuvent atteindre un public plus large.

« Notre influence est le cinéma et nous sommes intéressés par la création de jeux vidéo qui offrent un haut niveau de drame humain », a déclaré Nagoshi dans une interview traduite par IGN. « C’est ce que nous pensons être amusant. Comme avant, j’espère créer des titres comme celui-ci qui peuvent atteindre un public mondial.

Ce que le créateur a exclu, c’est de créer des jeux de puzzle simples, par exemple. « Vous ne nous verrez pas concevoir des jeux de puzzle mobiles ou quelque chose comme ça. Ces titres sont amusants, mais ce pour quoi nous sommes bons, c’est de créer ce que les gens attendent de nous, des jeux dramatiques qui sont passionnants, c’est donc ce que nous allons faire, ce sera l’objectif principal.

Le premier jeu est déjà en cours

La première production du studio est dans une phase de développement précoce. Actuellement « l’idée est que ça se dessine petit à petit », avec l’interaction de toute l’équipe. « Si nous regardons les ventes de la série Yakuza, je pense que le cadre oriental a probablement contribué à la rendre plus unique, même si je ne pense pas que cela aurait suffi à lui seul à vendre des millions. »

Selon Nagoshi, les jeux doivent être basés sur autre chose, « une histoire émotionnelle » ou « un équilibre entre narration et gameplay », qui ensemble est « de qualité ». Ainsi, pour que sa prochaine œuvre devienne un succès mondial, il ne considère pas le décor comme un aspect aussi important, car si « le drame est bon, le peuple de France peut être ému par un film de Takeshi Kitano et nous en Japon, nous pouvons profiter d’un film indien ». Et il conclut : « Je veux revenir à l’élément pur du divertissement. »

