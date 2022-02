Dying Light 2 lance le Authority Pack, son premier DLC gratuit

Le premier contenu téléchargeable gratuitement pour Dying Light 2 : Stay Human vient d’être annoncé. Ce n’est pas une quête ou un nouvel arc d’histoire, mais plutôt un pack d’objets. Cela a été annoncé par Techland sur les réseaux sociaux, où il a révélé que le pack d’autorité peut être réclamé sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est actuellement disponible, c’est-à-dire les consoles et les PC. Aiden s’habillera en Peacekeepers grâce à ce pack d’objets disponible aujourd’hui et comprenant les éléments suivants :

Veste intimidante. Enfilez cette veste et battez-vous pour la justice !

Pantalon cargo intimidant. Transportez tout ce dont vous avez besoin pour faire la loi.

Baskets intimidantes. Défendez vos idéaux avec ces baskets uniques.

La deuxième partie de ce pack sera réclamable plus tard et viendra avec une arme, un bracelet et des gants, tous sur le thème de cette faction de Dying Light 2. Les Peacekeepers sont une sorte de force militaire qui tente d’imposer l’ordre dans la nouvelle société construite. après l’apocalypse des infectés. Face à eux se trouvent les Survivants, bien qu’ils ne soient pas véritablement des groupes antagonistes. Pas en vain, au cours de l’aventure ils viennent collaborer. Les vrais ennemis sont les Réprouvés.

Sentez-vous comme Dark Vador

Le jeu vidéo Techland cache un curieux easter egg Star Wars, bien qu’il soit bien caché, comme nous l’avons publié sur FreeGameTips. Les joueurs pourront imiter le maléfique Dark Vador et utiliser un pouvoir similaire à l’étranglement de la Force. Il s’agit en fait d’une arme qui s’obtient au cours du jeu.

Dying Light 2 : Stay Human est actuellement jouable sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 et PS5. Sa sortie sur Nintendo Switch (Cloud Edition) a été retardée et n’a toujours pas de date confirmée.

source | Techland