Dragon Ball Games Battle Hour 2022 : calendrier et activités du grand événement de la saga

Deux jours de pur Dragon Ball. Bandai Namco, Shueisha et Toei Animation se sont réunis pour célébrer l’événement Dragon Ball Games Battle Hour 2022, qui sera diffusé en ligne et présentera des actualités sur les jeux vidéo, les manganime, les films, etc. Il aura lieu le samedi 19 février (de 1h00 à 6h00 CET) et le dimanche 20 février (de 18h00 à 23h59 CET). Le calendrier complet des activités a déjà été dévoilé, que vous pouvez voir dans les images ci-dessous.

1er jour.

Jour 2.

tout sur les jeux vidéo

Dragon Ball : The Breakers est le nouveau jeu vidéo annoncé, un titre multijoueur asymétrique dans lequel plusieurs survivants tenteront de survivre au pouvoir d’un grand méchant, également contrôlé par l’un des joueurs. Les producteurs seront présents pour mettre en avant « les caractéristiques et les vertus du jeu ». Il y aura également une démo spéciale de Dookan Data ’22, avec laquelle ils passeront en revue les sept années de Dragon Ball Z Dokkan Battle.

Cela fait des années que Dragon Ball Z : Budokai 2 est sorti sur la génération PlayStation 2, mais le producteur Daisuke Uchiyama, désormais PDG de Bandai Namco, tentera de terminer le jeu vidéo avec d’autres membres de l’équipe. Le jeu vidéo compétitif aura son espace avec Dragon Ball Super Card GAME ou encore Dragon Ball FighterZ, qui accueillera le tournoi interrégional, le Team & Draft.

Pendant l’événement, vous pouvez interagir avec d’autres utilisateurs en utilisant votre propre avatar. « Utilisez l’avatar que vous avez créé, participez à un quiz à choix multiples, regardez le Super Fashion Show de Dragon Ball Xenoverse 2 défiler et encouragez votre équipe préférée du tournoi Dragon Ball FighterZ Team & Draft en portant leurs couleurs », expliquent-ils. dans le communiqué de presse.

Il y aura également de la place pour une performance spéciale avec trois artistes, qui ne peut être vue que ce jour-là. Hironobu Kageyama, U-ya Asaoka et Hiroki Takahashi uniront leurs forces pour chanter les chansons d’ouverture de la série animée Dragon Ball.