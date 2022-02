Star Wars : Ahsoka confirme qui sera son méchant

LEGO 75283 Star Wars Char d’assaut blindé (AAT) avec Mini Figurines Ahsoka Tano

Les batailles haletantes opposant la 501ème légion aux droïdes de combat dans Star Wars : La Guerre des Clones prennent vie avec un fabuleux modèle LEGO de char d’assaut blindé (AAT) pour enfants (75283) Ce set inclut 2 figurines LEGO Star Wars – Ahsoka Tano et le soldat clone d’Ahsoka – et 2 droïdes de combat, dont un pilote d’AAT, ainsi que des armes incroyables et 2 sabres laser source de jeu de rôle et d’action Le modèle d’AAT à construire est doté de nombreuses fonctionnalités exceptionnelles pour inspirer des batailles épiques, dont 2 fusils à ressort, une tourelle pivotante avec un canon qui se relève, mais aussi deux trappes, sur le devant et sur la tourelle, pour installer les droïdes de combat Ce jouet à construire de 286 pièces est une excellente idée de cadeau et représente un défi de construction amusant et enrichissant pour les garçons et les filles de 7 ans et plus. Il s’associe à merveille avec les autres sets LEGO Star Wars pour multiplier les possibilités de jeu créatif Le modèle d’AAT à construire mesure plus de 12 cm de haut, 21 cm de long et 14 cm de large. Les fans peuvent également piloter ce véhicule dans le jeu vidéo LEGO Star Wars : La saga Skywalker, pour des heures de jeu créatif Ce jouet à construire est alimenté par la créativité sans limite des enfants – pas besoin de piles – les aventures galactiques ne s’arrêtent donc jamais, qu’ils préfèrent construire seuls ou partager leurs jeux entre amis ou en famille ! À la recherche d’un formidable jouet à construire pour un enfant qui ne connaît pas encore les sets LEGO ? Ce modèle Star Wars : La Guerre des Clones est accompagné d’instructions imprimées claires qui permettent aux débutants de construire seuls... et de se sentir aussi puissants qu’un Jedi ! Les sets LEGO Star Wars sont un excellent moyen pour les enfants (et les fans adultes) de construire et d’exposer leurs créations, de recréer des scènes légendaires de la saga ou d’imaginer leurs propres histoires Depuis 1958, les briques de construction LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, ce qui garantit qu’elles peuvent toujours être assemblées et séparées facilement – sans avoir recours à la Force ! Les briques et pièces LEGO sont testées de presque toutes les manières possibles et imaginables afin de s’assurer que ce char d’assaut blindé LEGO Star Wars est conforme aux normes de sécurité les plus élevées, ici sur la planète Terre – et dans les galaxies lointaines, très lointaines !