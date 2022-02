Lost Ark : quel serveur choisir pour démarrer une partie et vérifier l’état du serveur

Lost Ark est déjà une réalité en occident et génère une attente démesurée. Le jeu vidéo MMORPG de Smilegate et Amazon Games indique clairement que ses chiffres en Asie ne sont pas le fruit du hasard, mais que son arrivée aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine peut reproduire ce succès de manière très homogène. Le point négatif de cette ferveur initiale est que les serveurs se sont effondrés ; avec des files d’attente éternelles pour commencer à jouer. Nous vous indiquons quel serveur choisir pour commencer à jouer à Lost Ark et comment vérifier l’état des serveurs.

Comment vérifier l’état des serveurs Lost Ark ?

Vous pouvez vérifier l’état actuel de tous les serveurs Lost Ark par région à partir du portail Web officiel, bien qu’en raison de la saturation de la plupart d’entre eux, nous vous recommandons d’entrer dans le jeu bien à l’avance étant donné le long temps d’attente nécessaire pour accéder à presque tous De cette façon, vous serez placé dans la file d’attente pour entrer sur votre serveur et il sera plus facile de démarrer une partie au moment où vous voulez vraiment jouer.

Quel serveur choisir dans Lost Ark ?

Pour choisir un serveur dans Lost Ark, vous devez trouver un équilibre entre sa disponibilité pour la création de personnage, les temps d’attente et l’endroit où jouent vos partenaires de jeu. Bref, avant de créer un personnage sur un serveur Lost Ark, vous devez prendre en compte toutes ces notions pour choisir votre serveur :

La région dans laquelle vous vous trouvez Temps d’attente pour y accéder La langue majoritaire des utilisateurs du serveur Le choix précédent par les amis avec qui vous voulez jouer La disponibilité du serveur pour créer un personnage (sur certains c’est déjà impossible)

Serveurs Lost Ark en Europe



En Europe (y compris l’Espagne), il est préférable d’accéder aux serveurs de notre continent pour faire correspondre des joueurs de notre même langue. Dans le cas de l’Espagne, sans aucun doute le Wei, où l’on trouve des joueurs qui parlent à la fois Français et anglais. Nous laissons ci-dessous une liste des serveurs et leurs principales langues pour le moment (via, MGG Espagne).

Asta — allemand et anglais

Calvasus — polonais, russe et anglais

Kadan—anglais

Neria — anglais, italien, polonais, russe

Thirain—Anglais

Trixion — anglais, français, turc

Slen—anglais

Wei — Français, anglais

Zinnervale — anglais, finnois, norvégien et suédois

Serveurs Lost Ark aux États-Unis

Sur les serveurs américains, presque tous les serveurs actuels de Lost Ark sont anglophones (États-Unis, Canada…), bien qu’Agatón soit l’endroit où l’on trouve le plus de joueurs mexicains ; par conséquent, pas mal d’hispanophones.

Agathon — anglais et Français

Avesta—Anglais

Azéna — Français

Enviska — Français

Galatur — Français

Karta — Français

Kazeros — anglais, portugais

Ladon — français

mari — anglais

Regulus—Anglais

Un — anglais

Valtan — Français

