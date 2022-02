Nouveau trailer DC avec des scènes inédites de The Batman, Black Adam, The Flash et Aquaman 2

DC et Warner Bros. ont partagé un nouveau regard sur ce qui nous attend en 2022, quatre films de super-héros qui promettent d’être tout un spectacle pour les fans, qu’il s’agisse des débuts d’un nouveau Dark Knight ou du multivers de The Flash. . À tel point que grâce à une nouvelle bande-annonce intitulée The World Needs Heroes que vous pouvez voir en tête de cette actualité, nous avons de nouvelles scènes inédites de The Batman, Black Adam, The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom.

Un nouveau regard sur DC’s 2022 au cinéma

Ainsi, nous commençons avec ce qui sera la première première de DC en 2022 avec The Batman, le nouveau film de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Et grâce à ce nouveau clip on pourra profiter de quelques nouveaux clichés, notamment de Batman avec Selina Kyle. Le Batman ouvre dans les salles le 4 mars. Nous continuons avec la prochaine grande première, l’une des plus attendues de l’année. Il s’agit de Black Adam, le nouveau film de Dwayne Johnson dans lequel d’autres personnages célèbres tels que Doctor Fate, Atom Smasher ou Hawkman feront également leurs débuts et dont le premier regard est dans ce nouveau clip. Première prévue le 29 juillet.

Le prochain film de DC à sortir en salles en 2022 (4 novembre) sera The Flash, une nouvelle aventure de Scarlet Runner qui promet de bouleverser le DCEU, avec Flash parcourant le multivers et mettant en vedette des personnages comme Michael’s Batman. Supergirl ou plusieurs Flash, en plus d’être l’adieu au Batman de Ben Affleck. Enfin, nous avons des gros plans d’Aquaman et de son nouveau costume dans Aquaman et le royaume perdu, l’un des films les plus ambitieux visuellement de la société à ce jour. Sa première aura lieu le 21 décembre.

