Un employé d’Activision (COD) sur le crunch : « On travaillait 14h par jour »

La crise ou l’exploitation du travail dans l’industrie du jeu vidéo n’est pas nouvelle. Les cas dans les grands studios tels que Naughty Dog, Rockstar Games ou TT Games ne sont pas exactement des cas exceptionnels. Suite à un article paru dans The Washington Post, centré sur la réduction de la journée de travail à 4 jours par semaine, un employé et un ancien employé d’Activision Blizzard ont rappelé leurs cas. Selon ces témoignages, ils venaient travailler 14 heures et restaient jusqu’à 3 heures du matin dans le studio.

« Activision nous faisait 14 heures par jour [trabajando en Call of Duty: Black] Ops 3, et nous étions tellement en retard que nous avons dû abandonner toute la campagne sur la génération précédente de consoles », a écrit Jessica Gonzalez, qui travaillait chez Activision à cette époque. « Chez Treyarch, un après-midi 5 minutes avant la fin du quart ils nous ont dit : ‘il faut que tout le monde reste jusqu’à 3h00’ ». Ils travaillaient toute la journée sur une construction cassée, donc c’était une « journée de travail perdue ».

Kate Andersson, actuellement au service qualité, a répondu au message et a confirmé que quelque chose de similaire s’était produit lors du développement de Call of Duty Black Ops : Cold War. « 14 heures par jour, c’était aussi courant pendant la guerre de la morue. On ne nous a jamais dit qu’il y aurait un crunch jusqu’à 5 minutes avant la fin de la journée, donc souvent j’ai dû annuler des plans ou travailler pendant que des invités venaient parce que nous n’étions pas informés à l’avance. »

Nouveau jour ouvrable de 4 jours

Andersson elle-même révèle des améliorations dans les conditions de travail actuelles, depuis la mise en place de l’équipe de 4 jours : « C’est exactement mon expérience. Avant, il travaillait 6 ou 7 jours par semaine, 12 heures », alors qu’aujourd’hui il travaille 4 heures par semaine à raison de 10 heures par jour. « Il s’avère que travailler moins est meilleur pour la santé physique et mentale. Qui aurait pensé? »

