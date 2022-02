Horizon Forbidden West : Toutes les notes nationales et internationales des analyses

Les critiques d’Horizon: Forbidden West sont ici. Guerrilla Games joue dans le premier grand jeu vidéo exclusif PlayStation Studios en 2022, la suite de l’aventure réussie d’Aloy, qui après avoir vendu plus de 20 millions d’exemplaires refait surface avec un titre qui s’améliore dans absolument toutes les sections par rapport à son prédécesseur. Les joueurs PS5 et PS44 pourront commencer leur aventure à partir de ce vendredi 18 février.

Horizon Forbidden West World Notes : 89 sur 100 sur Metacritic

Le portail d’agrégation Metacritic affiche déjà les premières dizaines d’analyses calculées par les médias d’Espagne et du reste du monde. Et la vérité est qu’il existe un consensus général sur le fait qu’il s’agit d’un jeu vidéo exceptionnel. A cette époque, avec plus de 90 notes collectées, Horizon Forbidden West affiche une moyenne de 89 sur 100. Pour le contexte, Horizon Zero Dawn (2017) a obtenu une moyenne de 89 sur 100 sur ce même portail.

Analyse d’Horizon Forbidden West sur FreeGameTips : 93 sur 100. « Horizon Forbidden West est présenté comme l’un des grands jeux de l’année. La suite du travail de Guerrilla Games est plus et mieux que l’original et nous offre ainsi une aventure bien plus complexe que celle que nous avons vécue avec Aloy en 2017″.

Nous examinons certaines des notes les plus remarquables du jeu :

Étoile quotidienne—100

Nexus de jeu—100

Mode de vie PlayStation—100

Tendance du jeu—100

VCG — 100

Twinfinite—100

Jeux VG — 95

Atomix — 95

JeuxVideo — 95

Univers PlayStation—95

Hooligan — 94

MGG Espagne — 94

Conseils de jeu gratuits — 93

Informateur de jeu—93

IGN Espagne—90

PCMag—90

Gamersky—90

Consoles de loisir — 90

GameRant—90

Siliconera — 90

Espace joueur — 90

IGN—90

Pousser carré—90

Niveau supérieur—90

Destructoïde—85

Gardien—80

VG247—80

GameSpot—80

Jeux 3D : Recommandé

Horizon Forbidden West, la première grande exclusivité pour PS5 et PS4 en 2022

Après Uncharted : Legacy of Thieves Collection, ce 18 février Horizon : Forbidden West ouvre en exclusivité sur les consoles PlayStation (PS5 et PS4). Mais le calendrier de Sony prévoit de nombreux autres noms pour ce premier semestre. Sans aller plus loin, les feux passeront au vert ce 4 mars avec Gran Turismo 7 (PS5 et PS4), tandis que le 25 mars ce sera Ghostwire Tokyo, le nouveau Shinji Mikami, qui débarque sur PS5 et PC.

Déjà au printemps, Forspoken nous attend, le 24 mai sur PS5 et PC. De même, Gos of War : Ragnarok culminera ce parcours avec un lancement toujours sans date précise pour PS5 et PS4.

