Steam Deck dépasse les 300 jeux vérifiés ; compte à rebours avant la première

Valve est sur le point de commencer à expédier le premier lot du Steam Deck à l’international. L’appareil, un ordinateur en forme de console portable, concrétisera le désir d’avoir Steam n’importe où avec un terminal puissant dont les premiers résultats ne laissent personne indifférent. Cependant, nous sommes venus ici pour jouer à des jeux vidéo, et la liste des jeux vidéo vérifiés (ces titres qui fonctionnent parfaitement sur Steam Deck sans avoir à ajuster quoi que ce soit) est de plus en plus longue. La liste dépasse désormais les 300 jeux.

Selon la base de données SteamDB, au moment de la publication de cette nouvelle, il y a 310 titres vérifiés par Valve. Cela signifie que si nous les ajoutons à notre bibliothèque et les exécutons sur le Steam Deck, rien n’a besoin d’être ajusté : ils sont conçus pour démarrer avec les meilleurs paramètres possibles. La résolution, la fluidité et la saisie des commandes seront toutes parfaitement réglées par défaut pour des sessions de jeu fluides.

Yakuza : Comme un dragon, God of War, Dishonored, Dead Cells, Psychonauts 2, Katana Zero, Death Stranding, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Deathloop, Mad Max, Bayonetta, Hellblade, Okami HD, Unpacking, Ryse : Fils de Rome , Scarlet Nexus et bien d’autres apparaissent avec cette tenue.

Quels jeux ne sont pas compatibles avec le Steam Deck ?

Certains jeux Steam majeurs ne sont pas compatibles avec le Steam Deck. Par exemple, Dragon Ball FighterZ, Persona 4 Golden, Halo : The Master Chief Collection ou Rainbow Six Siege ; mais cette condition n’est pas irréversible. La note d’un jeu « peut changer avec le temps », insiste Valve. Alors ne vous inquiétez pas, les titres seront revisités au fur et à mesure que le développeur publiera des mises à jour ou que le logiciel Steam Deck lui-même s’améliorera à l’avenir.

Steam Deck commencera à être expédié ce 28 février pour les premiers acheteurs qui complètent la réservation à partir de ce 25 février à 19h00 (CET). Si vous avez réservé une unité, voici comment vérifier la date de livraison estimée de l’appareil. Cela varie en fonction de la vague dans laquelle se trouve votre réservation.

Cela peut vous intéresser :

source | Base de données Steam (2)