Lost Ark : toutes les classes et Tier List avec les meilleurs

Lost Ark est désormais disponible en Occident exclusivement sur PC. Après avoir traversé l’Asie et récolté des résultats extraordinaires, ses débuts en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine la semaine dernière ont entraîné plus d’un million de joueurs simultanés, des files d’attente interminables et une certitude : le jeu vise très haut. Le MMORPG gratuit de Smilegate et Amazon Games propose un total de cinq classes. Nous vous disons ce qu’ils sont, quelles sous-classes sont dans la tier-list actuelle avec les meilleurs.

Lost Ark, quelles sont ses classes et sous-classes ?

Lost Ark a actuellement un total de cinq classes, qui sont les suivantes. Ci-dessous, nous parlerons en profondeur de chacun d’eux; car ils ont des sous-classes et sont orientés vers un style de jeu particulier.

guerrier

Artiste martial

Canonnier

mage

Meurtrière

guerrier

Les guerriers sont la force motrice d’Arkesia, explique Smilegate. Ce ne sont pas les plus agiles, mais ils sont inébranlables et compensent leur manque de mobilité par des frappes cataclysmiques. Il existe trois sous-classes pour les guerriers.

Berserker (Mêlée)

Paladin (Mêlée)

Artilleur sous-marin (Mêlée)

Artiste martial

Ce type de combattants est très rapide grâce à ses pieds développés. Ils adorent combattre les ennemis en utilisant des attaques combinées à des vitesses vraiment incroyables.

Attaquant (Mêlée)

Guerrier Danseur (Mêlée)

Intimidateur (Mêlée)

Poing spirituel (Mêlée)

Canonnier

Cette classe de Los Art est spécialisée dans les armes. Les artilleurs profitent de la technologie de l’univers du jeu, Arkesia, et de leur objectif diabolique de lancer des arcs ou des flèches infaillibles. Il est important de garder un œil sur ces tireurs d’élite, car ils tirent à des distances moyennes.

Gunslinger (Gamme)

Artificier (Gamme)

Chasseur de démons (Gamme)

Tireur d’élite (portée)

mage

Magie pure et dure. Ces lanceurs mystiques utilisent la magie ancienne d’Arkesia pour lancer des sorts mortels contre les menaces entrantes, soigner les alliés blessés ou soutenir d’autres joueurs.

Barda (Gamme)

Sorcière (Gamme)

Meurtrière

La cinquième et dernière classe de l’Arche Perdue est l’Assassin. Il s’agit de mystérieux combattants qui affirment leurs compétences en combat rapproché en utilisant des arts démoniaques contre des démons. La particularité est qu’ils canalisent des puissances obscures au nom de la lumière avec des mouvements très rapides.

Chasseur d’Ombres (Mêlée)

Épée de la mort (Mêlée)

Quelles sont les meilleures classes de Lost Ark ? Liste de niveau actuelle

Bien qu’il soit tôt pour déterminer quelle classe est « meilleure » dans Lost Ark, à partir de portails comme Rock Paper Shotgun, ils collectent les préférences actuelles de la communauté en quatre catégories ou niveaux, qui sont les suivants, du meilleur au pire :

Rang S : Barde, Berserker, Gunslinger, Paladin

Niveau A : artilleur, épée de la mort, sorcière, attaquant

Niveau B : Bully, Shadowhunter, Sniper, Spirit Fist

Niveau C : chasseur de démons, guerrier danseur

Lost Ark est désormais disponible exclusivement sur PC. Dans cet article, nous passons en revue tout sur les différentes éditions disponibles, leur prix et leur disponibilité.

