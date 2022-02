Capcom ouvre un site Web mystérieux avec un compte à rebours

Capcom a étonnamment lancé un site Web qui anticipe l’annonce d’un nouveau projet. La société japonaise s’est limitée à placer un compte à rebours, qui nous place jusqu’au 21 février prochain (20 février à l’heure japonaise). La page ne laisse aucun indice apparent sur ce qu’ils font.

Ci-dessous nous vous proposons une liste détaillée avec les horaires en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

À quelle heure le nouveau Capcom est-il dévoilé en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 7h00

Espagne (îles Canaries) : à 6h00

Argentine : à 03h00

Bolivie : à 02h00

Brésil : à 3h00

Chili : à 3h00

Colombie : à 1h00

Costa Rica : à 00h00

Cuba : à 1h00

Equateur : à 1h00

El Salvador : à 00 h 00

États-Unis (Washington DC) : à 1 h 00

États-Unis (PT) : à 22h00

Guatemala : à 00h00

Honduras : à 00 h 00

Mexique : à 00 h 00

Nicaragua : à 00 h 00

Panama : à 1h00

Paraguay : à 03h00

Pérou : à 1h00

Porto Rico : à 02h00

République Dominicaine : à 02h00

Uruguay : à 02h00

Venezuela : à 02h00

Les fuites les plus récentes se concentrent sur Resident Evil 4 Remake, un titre qui n’a pas été officiellement confirmé par Capcom, malgré le fait que le studio japonais a entrecoupé de nouveaux opus avec des versions remaniées des classiques ces dernières années. Les deuxième et troisième tranches ont toutes deux reçu des adaptations aux systèmes modernes, des versions repensées qui vont au-delà des changements graphiques et explorent différentes intrigues et différents concepts de gameplay.

L’avenir de la saga Street Fighter est également sur la table, alors qu’elle fête ses 35 ans. En revanche, le cinquième chapitre a déjà terminé son parcours commercial. En d’autres termes, il n’y aura plus de mises à jour de contenu.

source | capcom