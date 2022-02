Jujutsu Kaisen confirme la saison 2 : date et tous les détails de l’anime

C’est officiel : l’anime Jujutsu Kaisen reviendra pour une deuxième saison. L’adaptation au petit écran du manga de Gege Akutami dans les pages du Weekly Shonen Jump aura une saison 2 en 2023, le casting du film Jujutsu Kausen 0 a été confirmé ce samedi après-midi lors d’un événement commémoratif. C’était « l’annonce importante » qui était attendue sur le site officiel. Quelques minutes plus tard, l’auteur lui-même a confirmé l’information sur son compte personnel sur le réseau social Twitter.

Très peu de détails ont été confirmés pour l’instant, mais il faut s’attendre à ce que la saison 2 de Jujutsu Kaisen poursuive les événements racontés dans la première saison. Pour se faire une idée, l’épisode 24 adapte les chapitres 60 à 63 du manga (Death Painting Arc). On s’attend à ce que l’anime commence par le chapitre 64 de la saison 2 (volume 8 du manga).

Tout ce que vous devez savoir sur Jujutsu Kaisen : film, manga et anime

Jujutsu Kaisen continue dans un doux moment. Après le succès retentissant du film Jujutsu Kaisen 0 (prequel ; un an avant l’anime), après avoir balayé le Japon avec un box-office vertigineux, il sortira en salles aux États-Unis en mars prochain. Nous n’exagérons pas : c’est le deuxième film le plus rentable de l’histoire au Japon lors de son premier week-end, avec une collection seulement derrière Night Watch : The Infinite Train.

Le manga, quant à lui, est écrit et illustré par Gege Akutami lui-même depuis mars 2018. Durant ces quatre années, 18 volumes ont été compilés et publiés ; mais la vérité est que l’argument ne fait que commencer. En France, Norma Editorial est en charge de l’édition du manga (13 tomes pour l’instant ; le 14 sortira en librairie en février.

Comment regarder la première saison de l’anime Jujutsu Kaisen en ligne

Ceux qui sont intéressés à regarder le passionnant anime Jujutsu Kaisen, l’un des mieux notés aujourd’hui, peuvent opter pour Crunchyroll, où la saison 1 est complète avec ses 24 épisodes originaux dans la version originale sous-titrée en Français. L’anime et le film sont tous deux en charge du prestigieux studio MAPPA, qui, avec Sunghoo Park (The God of High School) dans la réalisation et Hiroshi Seko (Banana Fish) dans l’adaptation du scénario, a donné lieu à l’un des plus applaudis. animé de la saison 2020-21.

source | Réseau d’actualités animées