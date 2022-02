Le producteur de Mother 3 veut la localisation du jeu en Occident

Mother 3 est la troisième partie de la saga EarthBound, un JRPG inoubliable avec lequel Shigesato Itoi a dit au revoir à la saga dans la dernière ligne droite de la vie de Game Boy Advance ; mais il n’a jamais atteint l’Occident. Sa sortie uniquement au Japon a laissé les fans de la série avec la question toujours présente de savoir s’il y aura un jour un emplacement officiel du jeu en Occident. Shinichi Kameoka, producteur original du titre, a exprimé son souhait lors d’une rencontre avec Nintendo Everything.

Selon les mots de Kameoka, « il aimerait » que Mother 3 puisse sortir en traduction aux États-Unis et en Europe. « En tant qu’amateur de jeux, je continuerai d’attendre avec impatience la sortie de Mother 3 dans le monde (en anglais) », dit-il. La série Mother a connu de nombreux obstacles pour atteindre officiellement l’Occident. Le premier d’entre eux, EarthBound Begginnings, est sorti pour la première fois sur ces terres sur la console virtuelle Wii U en 2015. De son côté, EarthBound a fait de même sur cette plateforme et sur la SNES Mini, où il se trouve également actuellement.

EarthBound Beginnings et EarthBound sont désormais disponibles sur Nintendo Switch Online

Lors du Nintendo Direct de février dernier, la première sur Nintendo Switch Online de deux œuvres très appréciées des fans les plus fidèles de la maison japonaise a été confirmée : EarthBound Beginnings (1989) et EarthBound (1995) pour les bibliothèques NES et SNES, respectivement. Les deux œuvres originales de la série Shigesato Itoi sont désormais disponibles pour les abonnés au service de console, entièrement localisées en anglais et avec des options telles que la sauvegarde manuelle à tout moment.

Nous ne savons pas si cette décision signifie réellement que nous sommes plus proches que jamais de voir Mother 3 dans l’Ouest; pour beaucoup le meilleur volet de la trilogie grâce à une histoire impeccable. L’un des joyaux les plus célèbres du catalogue déjà énorme d’œuvres pour la Game Boy Advance portable.

