Lost Ark – Starter Packs : ce qu’ils incluent, prix et différences

Lost Ark était très sérieux et a concrétisé son succès en un week-end inoubliable. Le nouveau jeu d’Amazon, un MMORPG développé par Smilegate qui balayait déjà les terres asiatiques, a fait ses grands débuts dans des territoires tels que l’Europe, les États-Unis et l’Amérique latine. Son modèle économique est le free-to-play, mais nombreux sont les utilisateurs qui ont choisi de choisir l’un des trois Starter Packs disponibles, qui comprennent des objets et des avantages utiles pour les premières heures de jeu. Nous vous disons ce que comprend chacun de ces forfaits, leur prix et en quoi ils diffèrent.

Lost Ark Starter Packs : prix et détails clés

Les aventuriers de Lost Ark peuvent choisir différents Starter Packs pour les aider lors de leurs premières expéditions : apprenti, explorateur et vainqueur. Selon combien on veut obtenir et combien on est prêt à débourser, le contenu est proportionnellement plus succulent. Nous examinons afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux dans chaque cas.

Arche perdue

Pack de démarrage apprenti

30 jours d’aura cristalline

Coffre de soutien de la progression des recrues

Prix ​​: 19,99 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et Steam

Pack de démarrage explorateur

30 jours d’aura cristalline

Coffre de soutien de la progression des recrues

Coffret de sélection d’animaux de compagnie Marramiau

Monture cheval de guerre de Dyorika

emplacement d’extension de personnage

Prix ​​: 34,99 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et Steam

Pack de démarrage de Victor

30 jours d’aura cristalline

Coffre de soutien de la progression des recrues

Coffret de sélection d’animaux de compagnie Marramiau

Monture cheval de guerre de Dyorika

emplacement d’extension de personnage

2100 cristaux

Changement d’apparence du personnage

Coffre de sélection de cadeaux d’affinité légendaire

Coffre d’apparence d’aile

Prix ​​: 64,99 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et Steam

Il convient de noter que ces packs de démarrage seront envoyés à la boutique du groupe de notre compte une fois achetés. Depuis ledit magasin, nous pouvons recevoir son contenu et appliquer les apparences aux personnages choisis dans le cas d’un contenu cosmétique.

Lost Ark n’est disponible que sur PC. Nous pouvons acheter le jeu via Steam. Dans cet article on vous dit tout sur les différentes éditions disponibles, leur prix, etc.

Cela peut vous intéresser :

Polices | Arche perdue ; PlayLostArk – Boutique