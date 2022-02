Lost Ark : le succès du jeu oblige de nombreux utilisateurs à attendre plusieurs heures pour y accéder

Lost Ark a à peine eu besoin de quelques heures pour déclencher un véritable tremblement de terre. Il a déjà dépassé les 1,3 million d’utilisateurs simultanés, un chiffre vraiment spectaculaire, et ce matin, il y avait près de 453 000 joueurs qui avaient rendez-vous pour jouer. Cependant, le succès retentissant du MMORPG gratuit d’Amazon Game Studios met également de nombreux joueurs mal à l’aise. Le motif? Les files d’attente, qui ont même positionné certaines personnes en position 10 000 sur la liste, devant même attendre plusieurs heures pour y accéder.

La communauté le prend avec humour

Comme d’habitude lorsque ce genre de chose arrive, les internautes décident de le prendre avec humour et n’hésitent pas à montrer leur ingéniosité sur les réseaux sociaux ; Twitter a été inondé de toutes sortes de blagues et de mèmes. Voici quelques-uns des plus drôles

Lost Ark : tout ce que vous devez savoir

De nombreux éléments d’intérêt doivent être pris en compte lors de l’entrée dans ce qui est appelé à devenir le jeu vidéo le plus en vogue. Nous vous proposons donc une série d’articles qui vous aideront à connaître tous les détails.

Lost Ark est maintenant disponible sur PC. De plus, nous vous rappelons que le jeu est entièrement traduit en Français.

