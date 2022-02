Battlefield 2042 : les anciens développeurs de la franchise critiquent le dernier opus

Battlefield 2042 n’a probablement pas eu le lancement attendu par DICE et Electronic Arts, et c’est que les débuts de la saga dans la nouvelle génération ont été chargés de problèmes qui pourraient avoir des conséquences bientôt. Pour le moment, la première saison du jeu a été reportée à cet été, puisque le studio suédois a donné la priorité à la résolution de plusieurs erreurs, qui ont amené même d’anciens membres de l’équipe de développement à élever la voix sur les réseaux sociaux contre ce qu’ils envisager une série de décisions plus que discutables.

Critique des voix avec autorité

L’un de ceux qui a parlé est David Goldfarb, qui a été impliqué dans le développement de Battlefield : Bad Company 2, et il a été très clair. « J’essaie vraiment de comprendre pourquoi certaines de ces décisions de conception ont été prises », a déclaré Goldfarb sur Twitter. « Pourquoi n’y a-t-il pas de cartes plus petites pour l’infanterie ? Pourquoi ne pense-t-on pas que 128 joueurs dans une partie ne sont pas confortables pour l’infanterie ? Pourquoi toutes les cartes n’ont-elles pas de détails artistiques ? ».

« N’y avait-il personne dans le contrôle de la qualité? » Goldfarb continue dans le fil. « Qui a pensé que cette expérience était à la hauteur de l’expérience du bac à sable Battlefield et l’a fait ? Je suis étonné que tant de faux pas aient été commis même en connaissant les obstacles d’en haut. »

Mais ces aspects ne sont pas les seuls critiqués, et c’est que Jaqub Ajmal -Battlefield 3- a évoqué les missions hebdomadaires. « Je ne vais pas terminer la quête hebdomadaire de Battlefield 2042 », déclare Ajmal catégoriquement. « Le premier depuis sa sortie. Cela prend juste trop de temps à faire quand je joue normalement, et ils m’ont perdu avec ça. À mon avis, il est vraiment important de concevoir des choses qui soient raisonnables pour les gens qui n’ont pas de beaucoup de temps. »

Et dans ceux-ci on voit maintenant les gens de DICE, qui voient même comment d’anciens collègues critiquent un travail qui n’a pas été aussi propice qu’on aurait pu s’y attendre, selon les résultats de Battlefield 2042 dans ses premiers mois de mise en vente.

Source : MP1st