Sifu ajoutera de nouvelles options d’accessibilité avec le mode facile, le mode difficile et plus

Sifu, le beat’em up en trois dimensions récemment sorti développé par Sloclap, a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Surtout en raison de sa difficulté, l’un des principaux éléments qui définissent l’un des jeux les plus en vogue. Une fonctionnalité à laquelle j’ajouterai de nouvelles modifications prochainement, dans le cadre de la vague d’options d’accessibilité qui seront implémentées dans le jeu. C’est ce que confirme Pierre Tarno, fondateur de l’étude sur le programme Twitch de Steve Saylor, connu pour sa spécialisation dans l’accessibilité des jeux vidéo.

Hey! Donc c’est bizarre que je puisse aider à casser des nouvelles mais oui #Sifu devient #accessibilité mises à jour post-lancement.

– Meilleures légendes

– Mode Contraste élevé sur PS4/5 (était sur PC, mais pas sur PS4/5 au lancement en raison d’un bug)

– Modes de difficulté. À la fois plus facile et plus difficile, similaire à la mise à jour de Metroid Dread. https://t.co/9pFTOmfvnR —Steve Saylor (@stevesaylor) 11 février 2022

Parmi les nouveautés, l’augmentation de la taille des sous-titres, l’inclusion d’un mode facile et d’un mode difficile se démarquent — Saylor les compare à la nouvelle mise à jour de Metroid Dread). De plus, un ajustement visuel à contraste élevé sera également ajouté, qui est déjà disponible sur la version PC mais pas sur PS5 et PS4 en raison d’un problème technique.

Le nouveau roi du quartier

Dans notre avis sur le jeu (9 sur 10), nous disons que « Sifu est une surprise agréable et stimulante qui demande beaucoup au joueur au début, mais lui en est reconnaissante sur le long terme. Le système de combat est très bien dosé, mais le plus important est de savoir comment le joueur a la capacité d’apprendre et de s’améliorer : savoir comment esquiver, quand bloquer, quand contre-attaquer ». De plus, nous soulignons « Les connexions entre les niveaux, les raccourcis… le système de développement et de progression est très réussi », ainsi que l’engagement d’inviter le joueur à « optimiser en permanence son parcours pour mieux atteindre le niveau suivant ». Vous pouvez lire l’analyse complète sur le lien suivant.

Sifu est maintenant disponible sur PC via Epic Games Store (également dans le catalogue GeForce Now), PS5 et PS4.

