Lost Ark Sweeps : 1,3 million de joueurs simultanés et leader du week-end

La sortie de Lost Ark in the West, le MMO free-to-play d’Amazon Game Studios, était très attendue, et l’accueil des joueurs le prouve. De cette façon, et malgré le fait qu’au moment d’écrire ces lignes, il n’est plus à la première place, il a réussi à se hisser au rang de jeu le plus joué sur Steam pendant une grande partie d’hier, samedi, réussissant à surpasser d’autres qui jusqu’à présent étaient presque intouchables.

En bref, Lost Ark a atteint un pic de pas moins de 1 325 305 joueurs simultanés sur la plateforme de Valve, dont 452 866 appréciant le jeu en ce moment même. Ce pic lui a valu de surpasser Counter Strike : Global Offensive, qui a été laissé aux portes du million, et de dépasser de loin celui de DOTA 2 et PUBG, avec respectivement plus de 700 000 et 500 000. D’autres comme Apex sont loin des légendes, GTA V et Dying Light 2, qui occupe une honorable septième place.

Le plus joué… et le plus regardé

Mais Lost Ark ne balaie pas seulement ceux qui y jouent, mais aussi ceux qui le voient. Il compte actuellement plus de 250 000 téléspectateurs sur Twitch, étant le plus regardé en ce moment. Derrière, Valorant avec un peu plus de 200k et League of Legends, avec plus de 165k, et plus loin, GTA V (69k), Fortnite (38k) et Call of Duty Warzone (33k).

Nous verrons si Amazon est capable de suivre ce rythme, car New World a également pu récolter de gros chiffres à ses débuts pour tomber en popularité après quelques semaines. Cet excellent accueil par ce multijoueur, avec plus de 70% de critiques positives, a également signifié que les joueurs connaissent de longues files d’attente pour commencer à jouer.

Source : base de données Steam/Twitch