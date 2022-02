Badylon’s Fall confirme la démo sur PS5 et PS4 ; détails et dates

Baylon’s Fall sera officiellement lancé le 3 mars sur les consoles PC et PlayStation. Et une semaine avant, le 25 février, il proposera une démo sur PS5 et PS4, comme le confirme Square Enix dans un streaming repris par le média Gematsu. Dans cette version d’essai, nous pourrons jouer en groupes de 4 joueurs maximum et les jeux seront transférés dans la version finale du titre. Le contenu fait partie d’Eternal Tower, la première saison du jeu qui débutera avec la démo et se déroulera jusqu’au 31 mai.

Il a également été confirmé que la saison 1 offrira différents Battle Pass, à la fois payants et gratuits, bien que les détails spécifiques de chacun n’aient pas été publiés. De plus, les acheteurs de l’édition Deluxe pourront commencer à jouer 3 jours avant sa sortie.

Le nouveau pari Platinum Games

Après avoir marqué de son empreinte des titres aussi populaires que NieR Automata, Astral Chain ou Bayonetta, entre autres, la prochaine étape du studio japonais est pour un jeu en tant que service axé sur l’action, le pillage et le jeu multijoueur. En novembre dernier, nous avons eu l’occasion de profiter de quelques heures de la bêta du jeu, dans laquelle nous avons trouvé « une structure assez classique, avec des vagues d’ennemis, des récompenses pour les vaincre, des coffres à ouvrir et atteindre un prochain arrêt avec plus d’ennemis à vaincre, de plus en plus dure. Leurs modèles, rien d’extraordinaire mais variés entre eux : certains avec des boucliers, d’autres avec différents types d’armes ». Vous pouvez lire nos impressions complètes dans l’article suivant.

Babylon’s Fall sera mis en vente le 3 mars prochain sur PC via Steam, PS5 et PS4.

