Fortnite x Uncharted : les skins Nathan Drake et Chloe Frazer arrivent bientôt

La collaboration entre Fortnite et Uncharted, précédemment divulguée, est déjà une réalité ; Les skins Nathan Drake et Chloe Frazer arrivent bientôt dans le jeu vidéo Epic Games. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur ce prochain crossover Saison 1 : Fortnite Chapitre 3 :

Fortnite : les skins Nathan Drake et Chloe Frazer d’Uncharted arriveront le 17 février

Art officiel des skins Nathan Drake et Chloe Frazer dans Fortnite

Vers 2 h 35 CET le samedi 12 février 2022, divers créateurs de contenu Fortnite du monde entier, dont Squatting Dog, ont publié sur divers comptes de médias sociaux qu’ils avaient reçu du matériel promotionnel d’Epic Games pour révéler quelle serait la prochaine collaboration. du jeu à travers un ARG (jeu de réalité alternative).

AIDER! Epic Games vient de m’envoyer ceci à résoudre pour une nouvelle collaboration ! J’ai besoin de combiner mes informations avec d’autres créateurs de contenu ! Je pense que c’est pour le nouveau film Uncharted qui sort cette semaine ! #EpicPartner pic.twitter.com/s233mdhMZr – Chien accroupi (@thesquatingdog) 12 février 2022

Le défi était d’obtenir une clé de quatorze caractères pour entrer sur le web https://www.epicgames.com/fortnite/es-ES/AD8AB0 ; chaque créateur de contenu a reçu un puzzle qui, une fois résolu, donnait comme solution une carte de la solution globale. Le mot de passe définitif s’est avéré être sicparvismagna, la devise de Francis Drake selon la saga Uncharted. Après avoir accédé à ce site Web et saisi le mot de passe approprié, la bande-annonce de Fortnite x Uncharted a été révélée, que vous pouvez voir ci-dessous le premier paragraphe de cette actualité.

Voici tous les objets Uncharted de Fortnite :

Skin Nathan Drake (comprend un style Uncharted 4 et un style Tom Holland du film)

Skin Chloe Frazer (comprend trois styles, dont l’un provient de son look dans The Lost Legacy et l’autre de son look dans le film pour l’actrice Sophia Ali)

Outil de récolte Sable d’occasion

Outil de récolte Hache Parashurama

Deltaplane de l’hydravion de Sully

Geste de mise à jour du journal

Apparition dans le jeu vidéo des skins Nathan Drake et Chloe Frazer

Nathan Drake et Chloe Frazer skins le look du film

Tous ces objets arriveront au magasin Fortnite Battle Royale paVos le 17/02/2022, à une heure et un prix encore à déterminer, bien que cela ressemble à la date pour les États-Unis, on s’attendrait donc à ce que ces objets arrivent en Espagne au magasin le 18/02/2022 à 01h00 CET. Les cartes au trésor et les trésors enfouis reviendront également, un élément initialement introduit dans Fortnite dans le chapitre 1 de la saison 8. Chez Netcost, nous vous en informerons à nouveau dès que tout ce contenu sera disponible dans le jeu.

Par curiosité, l’apparition de Tom Holland de le skin de Nathan Drake signifiera que nous aurons deux Tom Hollands différents à Fortnite ; le premier d’entre eux était son apparition dans Spider-Man: No Way Home.

Tom Holland est déjà arrivé à Fortnite en décembre 2021 en tant que skin Spider-Man (No Way Home)

Sources : Epic Games, Twitter/chien accroupi