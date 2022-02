Call of Duty 2022 recevra des changements importants pour la saga ; nouvelle expérience Warzone

Il y a à peine une semaine, nous vous disions que Call of Duty se prépare pour ce qui va arriver dans le futur. La seule chose que nous savions avec certitude, c’est qu’Infinity Ward est à la pointe du développement. Pendant ce temps, différentes sources ont affirmé que le titre en question serait une suite de Modern Warfare (2019). Et c’est ainsi : Activision a officiellement confirmé l’existence du nouvel opus de la saga, qui est déjà en développement avec le créateur du jeu original à la barre. Ci-dessous, nous vous proposons un examen des premiers détails.

Commençons par un regard vers l’avenir :

✅ COD 2022 est une suite de MW 2019 et est conçu avec un nouveau #Warzone expérience (tous deux menés par @InfinityWard)

✅ Une évolution massive de BR, avec un tout nouvel espace de jeu et un nouveau mode bac à sable

✅ Un nouveau moteur alimentant à la fois le nouveau jeu et #Warzone – Appel du devoir (@CallofDuty) 11 février 2022

L’avenir de Call of Duty

Le nouvel opus de la saga est une suite de Call of Duty : Modern Warfare (2019). Le studio responsable du développement est Infinity Ward, auteurs du même.

Activision qualifie la prochaine version du célèbre battle royale de « nouvelle expérience Warzone ». Aucun autre détail n’a émergé ni précisé si nous sommes confrontés à une suite. Infinity Ward est devant.

Un nouveau mode appelé sandbox a été confirmé, même s’il faudra attendre pour savoir comment cela fonctionne. Il est également fait référence à « une évolution massive » du genre battle royale.

Les deux titres seront propulsés par un nouveau moteur graphique et arriveront dans le courant de 2022. Les plateformes sur lesquelles il sortira n’ont pas été confirmées.

Call of Duty : Avant-garde | Un aperçu de la saison 2

Alors que nous connaissons plus de détails sur tout ce qui est à venir, le récent Call of Duty : Vanguard bat son plein et sa deuxième saison va bientôt commencer. Parmi les nouveautés les plus remarquables se trouve Terra Malecita, un nouveau chapitre pour le mode zombie qui nous fera voyager dans le désert à l’est de l’Égypte. Les nouveaux ennemis, armes et missions ne manqueront pas, pas plus que les différents ajustements dans le butin. Vous pouvez vérifier les détails dans le lien suivant.

