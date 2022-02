Elden Ring confirme sa configuration minimale requise pour jouer sur PC

Elden Ring se rapproche de la lumière; el esperado lanzamiento tendrá lugar el próximo 25 de febrero en PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One. Una espera que se está haciendo especialmente larga, debido a que se trata de uno de los estrenos que más expectación ha levantado pendant les dernières années. Et un jour de plus, on vous éclaire un peu sur tout ce qu’il faut savoir sur le titre, cette fois concernant sa version informatique. Nous connaissons déjà les exigences minimales pour profiter du nouveau From Software sur PC.

Configuration minimale requise pour jouer à Elden Ring sur PC

Ci-dessous, nous proposons les exigences minimales. Les recommandés n’ont pas encore été révélés.

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11

Processeur : Intel i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Go) / AMD Radeon RX 580 (4 Go)

DirectX : version 12

Stockage : 60 Go d’espace disponible

Elden Ring : nos dernières impressions

Au cours des derniers jours, nous avons eu l’occasion de jouer plusieurs heures du tant attendu Elden Ring, que nous définissons comme « une âme qui se développe de manière considérable ». De nombreuses choses nous ont convaincus du titre : « son monde ouvert, qui embrasse l’inconnu et nous fait douter encore plus du chemin que nous avons choisi », le design intérieur de l’immense château que nous avons pu explorer, la répertoire d’ennemis avec des bêtes comme des aigles géants… Vous pouvez lire l’article complet au lien suivant. Vous pouvez également profiter de nos impressions finales dans une vidéo de gameplay.

Toutes les classes confirmées dans Elden Ring

Lorsque vous prenez le volant d’un titre From Software, choisir une classe avec laquelle vous vous sentez à l’aise est la première grande décision que vous devez prendre. Certains de ceux que nous avons vus dans la version bêta ne seront pas disponibles dans le jeu final, et pour l’instant nous savons que ceux disponibles nous offriront la possibilité de jouer en tant que samouraï, héros, vagabond, prophète, astrologue, confesseur, prisonnier, bandit et Misérable.

Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

source | DSOGaming ; via Wccfetech