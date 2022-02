Horizon Zero Dawn met à jour ses chiffres de vente et confirme son succès

Horizon Zero Dawn est devenu l’un des jeux vidéo les plus acclamés sur PS4 dès son arrivée en 2017. Le bac à sable d’action de Guerrilla Games s’est vendu à un bon rythme, même si nous ne connaissions pas ses données de vente exactes depuis un moment. Pourtant, profitant du lancement imminent de la suite, Horizon Forbidden West, c’est Hermen Hulst, patron des PlayStation Studios, qui a voulu revendiquer le succès du titre : rien de plus et rien de moins que plus de 20 millions d’exemplaires vendus entre PS4 et PC, version arrivée à l’été 2020. En marge, Hulst a également confirmé que les utilisateurs ont consacré plus de 1 000 millions d’heures au jeu.

L’un des plus aimés de la PS4

Après un parcours de plus de 10 ans aux avant-postes de la saga Killzone sur PS2, PS3, PS Vita et PS4, Guerrilla Games a décidé de changer le troisième avec un bac à sable d’action mettant en vedette toutes sortes de créatures mécaniques. Depuis son arrivée, le titre a bénéficié d’un excellent accueil tant de la part des joueurs que des critiques. Dans notre revue, nous avons dit que « Horizon Zero Dawn est l’un des jeux les plus complets que l’on puisse trouver aujourd’hui dans la formule de monde ouvert de plus en plus courante ». Vous pouvez lire l’analyse complète sur ce lien.

Horizon Zero Dawn est disponible sur PS4 et PC via Steam. De plus, le titre a reçu des améliorations de nouvelle génération pour la PS5, une console sur laquelle il est également compatible. De son côté, Horizon Forbidden West sera mis en vente le 18 février prochain sur PS5 et PS4. Voici quelques liens intéressants sur la nouvelle aventure tant attendue d’Aloy.

