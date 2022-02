Voici le spectaculaire mobile officiel de Dragon Ball

Dragon Ball est avec nous partout depuis des décennies, et il le fait dans presque tous les formats possibles. A cette occasion, nous avons voulu vous montrer un objet collector presque pour les fans de l’oeuvre d’Akira Toriyama : le mobile officiel de la série, qui nous vient de Realme. Il s’agit de cette spectaculaire édition GT Neo 2 Dragon Ball, qui a la licence d’offrir toutes sortes de détails que nous allons vous montrer ci-dessous. Sans aucun doute, un mobile qui plaira aux fans de Goku et compagnie.

La première chose que nous soulignons à propos de cette pièce est la boîte, avec Goku comme protagoniste principal dans plusieurs de ses transformations. La figure du protagoniste de la série peut également être vue sur les côtés -on apprécie que le SSJ3 vilipendé mais incroyable ait une telle présence- dans une boîte élégante qui cède la place à la chose la plus importante, le téléphone. Mais avant d’entrer dans les détails, soulignons le soin avec lequel tous les emballages de ce Realme sont fabriqués.

À l’intérieur de la boîte, nous retrouverons Goku dans différentes batailles tout au long de son histoire. Avec le Kaoiken contre Vegeta, transformé en SSJ2 contre Freezer et combattant Cell, ainsi que le SSJ3 face à Buu. Si nous continuons à explorer, nous verrons que la pièce qui garde les instructions est dominée par un art de Kid Buu, le dernier ennemi que nous avions dans Dragon Ball Z.

Pour finir, à l’intérieur de la boîte, nous trouverons d’autres éléments curieux qui valent le détour : une série d’autocollants avec toutes sortes de personnages tirés de la dernière saga Buu (où l’on voit de Videl à Satan, Goten, Gotenks, Piccolo ou Kayoshin entre autres ), ainsi qu’une carte avec le dragon Shenron en accompagnement. Une édition très soignée pour accompagner le téléphone.

Si nous entrons dans le smartphone, nous voyons que les mesures sont les mêmes que le téléphone Realme GT Neo 2, avec 162 millimètres de hauteur et 75,8 de largeur, ainsi qu’une épaisseur de 9 millimètres. C’est un téléphone de bonne taille, agréable à tenir et qui se distingue par un poids très serré de 200 grammes, inférieur aux autres du genre. Le point culminant de cette édition Dragon Ball est clairement le dos du mobile lui-même, où les couleurs orange et bleu ressortent, ainsi que le symbole en haut juste à côté de la caméra. La touche métallique donne à la couleur plus d’emballage, si possible.

Spécifications techniques

Écran : 6,62″ FHD+ AMOLED avec résolution 1080 x 2400p, HDR 10+ à 120 Hz avec Corning Gorilla Glass 5

Processeur : Qualcomm Snapdragon 870

GPU : Adreno 650

Caméra arrière : Triple configuration avec un objectif Quad Pixel f/1.79 de 64 mégapixels, un autre ultra large 8MP f/2.3 et une macro 2MP

Caméra frontale : 16 mégapixels f/2.5

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go

Connectivité : 5G, NFC, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 802.11.b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Port USB-C

Système de refroidissement à 8 couches

Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran

haut-parleurs stéréo

Batterie : 5 000 mAh

Un smartphone avec de bonnes fonctionnalités



L’un des éléments qui ressort le plus de ce modèle de téléphone est son écran, qui fonctionne très bien et offre un rapport qualité-prix exceptionnel, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120hz, la prise en charge du contenu HDR10+ et une réponse à nos doigts hautement optimisés. Tout cela avec une structure interne, comme vous pouvez le voir dans les spécifications, qui permet à certains des jeux les plus remarquables du marché de fonctionner de manière optimale, avec une batterie suffisamment bonne pour une utilisation plus normale et habituelle (5 000 mAh) et une charge rapide intéressante .

Il est vrai que les caméras ne sont pas les meilleures du marché et qu’il y en a d’autres avec de meilleurs résultats tant dans l’utilisation du HDR que surtout dans les images de nuit ou en basse lumière, mais c’est sûrement son principal ‘mais’ dans un ensemble qui par rapport à la qualité -prix se distingue par ses caractéristiques internes et opérationnelles. Bien que le Realme GT Neo 2 soit disponible en Espagne, cette version sous licence de Dragon Ball est actuellement exclusivement en Chine. Le fait que nous ayons pu le prouver pourrait indiquer que nous le verrons peut-être à l’avenir autour de ces régions. Je suis sûr que les fans de la série apprécieront.

Nous vous laissons un déballage de Netcost Mexico