GTA 6 : Ce que vous pouvez apprendre de Red Dead Redemption 2 (et ce que vous ne pouvez pas)

Rockstar Games travaille sur un nouvel épisode de Grand Theft Auto. L’annonce, qui n’a surpris personne, confirme que GTA 6 (nom provisoire) sera bientôt une réalité ; même si nous ne l’attendons pas à court terme. L’industrie a beaucoup changé depuis la sortie du désormais lointain Grand Theft Auto V en 2013 ; tant au niveau technologique qu’au niveau des habitudes de consommation. Entre-temps, en 2018, un chef-d’œuvre considéré est sorti dans cette maison, Red Dead Redemption 2, avec Arthur Morgan.

Cependant, le titre des hors-la-loi n’est pas parfait, raison de plus pour rassembler dans cet article les éléments de Red Dead Redemption 2 que GTA 6 peut apprendre et ceux qu’il peut éviter ; tout cela dans un esprit constructif et dans le but de pouvoir façonner le meilleur jeu vidéo possible. Chaque fois que Grand Theft Auto VI sort, ce sont les plats à emporter que nous retirons de ce titre inoubliable.

Los Santos, Grand Theft Auto V | Jeux de rock star

Ce que GTA 6 peut apprendre de Red Dead Redemption 2

Il y a surtout trois aspects de Red Dead Redemption 2 qu’on aimerait voir hérités dans Grand Theft Auto VI : la profondeur de son histoire et de ses personnages, la réactivité de son monde ouvert et sa spectaculaireté audiovisuelle, pas seulement graphique.

Arthur Morgan est un personnage difficile à oublier, mais pas le seul. Sadie Adler —à qui nous avons même dédié un article sur FreeGameTips— n’est qu’un des exemples de la façon de construire un personnage secondaire qui grandit indépendamment du protagoniste et qui transmet parfaitement la volonté narrative du titre. L’esprit de groupe, qui va de pair avec la solitude et l’hostilité des environnements du jeu, est à saluer. Red Dead Redemption 2 est connu pour son histoire, mais il le fait grâce à des personnages parfaitement caractérisés et représentés, sans avoir besoin de tomber dans la caricature ou l’excès. Un jeu vidéo cinématographique qui, avant tout, a su utiliser le langage du médium pour raconter une histoire longue et lente, qui macère et culmine progressivement comme peu d’autres.

A cet égard, on retrouve son monde ouvert, qui peut se targuer de continuer à être encore aujourd’hui – on se souvient qu’il est sorti sur PS4 et Xbox One – une merveille technique et l’un des bacs à sable les plus réactifs qui aient été réalisés jusqu’à présent. Rockstar Games a bouleversé ce à quoi nous sommes habitués : nous ne sommes pas le centre du monde, mais un élément de plus dans un environnement qui change et agit indépendamment de nos actions. Les situations organiques qui se produisent et la manière dont elles apparaissent donnent lieu à toutes sortes d’événements imprévus ; et cela a abouti à une expérience pleine de surprises dans les voyages et l’exploration. Son design sonore, le temps qui change, le ciel… Pur réalisme.

Tout cela peut être reproduit dans Grand Theft Auto VI, dont le contexte moderne nous permettra d’avoir une intelligence artificielle plus avancée et tout aussi réactive. Les aiguilles de l’horloge ne s’arrêtent pas, les habitants ont des coutumes et les animaux ont des habitudes. Le simple fait d’imaginer une GTA avec ces valeurs de production invite à l’optimisme.

Ce que nous n’aimerions pas voir dans Red Dead Redemption 2 GTA 6

Nous ne sommes personne pour dire ce que Rockstar Games « devrait » ou « doit » faire avec ses jeux vidéo. Nous avons un critère basé sur notre expérience avec Red Dead Redemption 2, qui, bien qu’agréable, pouvait être améliorée sur plusieurs aspects. Le premier d’entre eux est le système de visée et le jeu de tir, qui a clairement été amélioré par d’autres et n’était pas entièrement satisfaisant, il était simplement fonctionnel. Rockstar Games a clairement indiqué avec Max Payne 3 qu’ils peuvent très bien s’en sortir avec une arme à feu dans les mains, nous espérons donc que Grand Theft Auto VI prendra en compte les critiques des fans et peaufinera le système de tir vu dans leurs derniers jeux, notamment celle de RDR2.

D’autre part, la limitation spatiale des missions. On a du mal à comprendre qu’en 2024 ou 2025 on verra un titre du calibre de Rockstar Games dans lequel, en dépassant les limites invisibles marquées, la mission est considérée comme ratée. Il faut tourner la page et comprendre que la conception des missions peut envisager différentes voies et alternatives, qu’il peut y avoir plus d’une voie et que les limitations ne se combinent pas avec un monde ouvert. Nous sommes convaincus qu’ils peuvent réussir, principalement d’après ce que nous avons vu dans d’autres mondes ouverts réactifs au cours des quatre dernières années. Red Dead Redemption 2 en a souffert, et à en juger par les commentaires, certains les ont à juste titre retirés de l’expérience à plus d’une occasion.

Enfin, l’équilibre des temps. Red Dead Redemption 2 est un jeu vidéo basé sur le Far West, on ne peut pas lui demander d’être aussi rapide et agile qu’un Grand Theft Auto. Nous sommes d’accord. Cependant, certaines parties de l’aventure sont extrêmement lentes et manquent de rythme. Vous pouvez y aller doucement et profiter d’un rythme qui ne génère pas de détachement. Être capable de rester collé à l’écran même lorsque rien d’intéressant ne se passe dans Grand Theft Auto VI signifiera que Rockstar Games a écrit chaque mission avec cet aspect à l’esprit. Cela même lorsque les moments de la vallée ne se sentent pas comme tels. A ce propos, nous avons lancé une idée : il ne faut pas allonger un jeu vidéo à outrance si on ne va pas apporter quelque chose de positif à l’ensemble. Peut-être que la concision dans certaines sections est plus utile afin de garder l’histoire intéressante du début à la fin.

Red Dead Redemption 2 est un jeu vidéo que nous respectons, rappelons et continuons d’adorer pour de nombreuses raisons, nous espérons donc que Grand Theft Auto VI prendra note du meilleur et du pire dudit titre pour nous permettre d’affronter le plus GTA complet et polyvalent à ce jour. L’ombre est longue, mais ils ont les outils pour y parvenir.