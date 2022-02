La fonction de reprise rapide de la Xbox Series X/S s’améliorera grâce à une mise à jour

L’une des fonctions les plus applaudies de la Xbox Series X / S depuis son arrivée en 2020 a été Quick Resume, une fonctionnalité qui vous permet de laisser un jeu suspendu pour en démarrer un autre, puis de revenir au précédent dans le même état dans lequel nous laissé, quelque chose dans lequel ils travaillent également chez Sony. Cependant, cette fonction n’est pas parfaite, mais Microsoft travaille à l’améliorer, et le résultat est une mise à jour qui améliorera son fonctionnement pour le rendre encore plus confortable.

Améliorations importantes pour Quick Resume

Jusqu’à présent, Quick Resume ne donne pas un contrôle total sur les jeux que nous mettons en attente, et quand ils reviennent, le faisant parfois de manière quelque peu aléatoire. Ce sera le cas jusqu’à l’arrivée de cette mise à jour, qui nous donnera un contrôle total sur cette fonctionnalité.

Dès que ce patch arrivera, nous pourrons contrôler exactement quels jeux nous voulons conserver dans un état de reprise rapide. Vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton « Afficher » dans le jeu en question pour le laisser dans cet état, ce qui donnera l’ordre, pour ainsi dire, à notre console, de prioriser ledit titre dans Quick Resume, chose qui ne changera pas. même si nous avons d’autres jeux.

Une fois cela fait, nous aurons un groupe de jeux Quick Resume dans lesquels une icône apparaîtra qui indiquera qu’ils sont prêts à recommencer exactement là où nous nous sommes arrêtés, avec une limite, pour le moment, de deux jeux. Pendant ce temps, le reste des titres de notre bibliothèque agira de manière quelque peu aléatoire, comme auparavant.

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà appréciée par certains initiés de la marque Xbox, pour l’instant en statut Alpha, atteignant tous les joueurs dans quelques semaines.

