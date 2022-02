Martha is Dead sera censurée sur sa version PlayStation, pas sur Xbox

Enfin, ce même mois de février, après un retard qui a causé son lancement en 2022, Martha is Dead, l’un des jeux d’horreur les plus marquants de ces 12 mois, arrive. Cependant, les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 devront profiter d’une version différente de celle Xbox et PC, car elle souffrira d’une certaine censure sur les deux consoles Sony.

Uniquement sur les consoles PlayStation

Comme l’a annoncé le studio en charge, LKA, Martha is Dead est « une aventure narrative pour un public adulte uniquement, avec des scènes potentiellement bouleversantes et des thèmes inconfortables pour certains joueurs ». Pour cette raison, ces scènes seront supprimées des versions pour PS4 et PS5, avec lesquelles LKA prétend avoir besoin de plus de temps pour y travailler, ce qui n’entraînera cependant pas de nouveau retard au moins au format numérique, mais sa version sera retardé physique.

« La sortie physique sera repoussée à une date non précisée, même si nous prévoyons qu’elle sera de quelques semaines », précisent-ils. « Cette version continuera d’inclure une affiche recto-verso, des cartes de tarot numériques et une bande sonore. Nous mettrons à jour son statut avec la date de sortie dès que nous aurons l’information. »

Comme nous l’avons déjà dit, à la fois dans sa version pour Xbox One, Xbox Series X/S et pour PC, Martha is Dead n’aura aucun type de censure, montrant ces scènes complètement dans leur intégralité.

Ainsi, Martha is Dead arrivera le 24 février prochain sur les plateformes susmentionnées. Il s’agit d’un thriller d’horreur se déroulant en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme la saga Project Zero, une caméra jouera un rôle essentiel dans l’aventure.