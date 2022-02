Le créateur de Gravity Rush veut amener la saga sur PC et faire la troisième partie

Le 8 février 2022, cela faisait 10 ans depuis le lancement de Gravity Rush, l’un des derniers bijoux que Japan Studio et Keiichiro Toyama nous ont offert. À l’occasion d’une date aussi importante, Toyama lui-même a accordé une interview au portail Gravity Rush Central dans laquelle il a parlé de l’avenir de la saga et a laissé tomber qu’il aimerait travailler sur un hypothétique troisième volet.

« Évidemment, j’aimerais bien. Même si ce n’est pas un nouveau jeu. S’il y a une opportunité pour moi de m’impliquer dans quelque chose lié à Gravity Rush, je serais reconnaissant de le faire », a déclaré le concepteur, qui a même laissé tomber ce genre de projets « connexes » aimeraient voir au cas où Gravity Rush 3 était impossible. « Ce serait également bien d’ouvrir le jeu à plus d’utilisateurs avec une version PC. Et ce serait formidable de voir Gravity Rush 2 fonctionner à 60 images par seconde. »

De Gravity Rush à Slitterhead

Les déclarations sont très différentes de celles que Toyama a prononcées à son époque après avoir terminé le deuxième épisode. À ce moment-là, bien qu’il n’ait fermé aucune porte, il a affirmé être épuisé et vouloir faire une pause pour faire quelque chose de différent. Maintenant, ses propos exciteraient n’importe quel fan de Kat et Dusty, mais ils arrivent peut-être un peu tard, car après tout, Toyama ne fait plus partie de Sony.

Le designer a quitté l’entreprise et a fondé son propre développeur en 2020. Appelé Bokeh Game Studio, il souhaitait avec lui revenir au genre horrifique avec lequel il avait commencé sa carrière (si étroitement lié à Silent Hill et à la saga Siren). Son premier jeu vidéo de genre a été annoncé aux Game Awards 2021. Il s’appelle Slitterhead et il présente même le compositeur de Silent Hill, Akira Yamaoka. On sait peu de choses sur lui au-delà de la bande-annonce de l’événement, mais le créateur a également eu quelques mots sur lui-même dans l’interview de Gravity Rush.

« Par rapport à Silent Hill et Siren, l’action est plus lourde dans Slitterhead. Nous avons appliqué beaucoup de choses que nous avons apprises de Gravity Rush à cet égard. Il y a des aspects de Slitterhead où vous pouvez entrevoir une partie de cet ADN. »

Quoi qu’il en soit, la balle est dans le camp de Sony…

Source : Gravity Rush Central