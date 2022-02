Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir n’auront pas de scènes de sexe gratuit et de violence

Depuis son annonce il y a plus d’un an et demi, beaucoup a été spéculé sur la nouvelle série du Seigneur des Anneaux et sur les plans et les intentions qu’Amazon pourrait avoir pour elle. Plusieurs voix ont souligné que Prime Video pourrait essayer de trouver son propre Game of Thrones et que pour cette raison, il parierait de donner un ton plus sombre à l’univers de Tolkien, en ajoutant un bon nombre de scènes gratuites de sexe et de violence dans le processus. Certaines rumeurs selon lesquelles Patrick Mckay, l’un des showrunners des Anneaux de pouvoir, aurait voulu apaiser définitivement.

« Nous avons beaucoup parlé du ton des livres de Tolkien », a déclaré Mckay à Vanity Fair. « C’est un matériau parfois effrayant et parfois très intense, avec beaucoup de contenu politique parfois des plus sophistiqués, mais c’est aussi un matériau émouvant qui célèbre la vie et qui est optimiste. Il parle d’amitié, de fraternité, de la des outsiders qui s’unissent et surmontent une grande obscurité. Dans certaines scènes de tension ou de peur, les plus petits devront peut-être se couvrir les yeux avec la couverture, mais c’est une série pour tous les publics ».

Date de la première bande-annonce de The Rings of Power

Outre les déclarations de Mckay, le dernier numéro de Vanity Fair rassemble les premières images de la série, dans lesquelles on peut déjà voir à quoi ressemblent Galadriel, Elrond et bien d’autres personnages. Un bref aperçu de ce qui nous attend dans la nuit du 13 au 14 février, lors de la tenue de l’édition LVI du Super Bowl, dans laquelle est prévue la première de la première bande-annonce du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir. Une pause qui aura lieu vers 00h30 le 14 (heure française locale).

Au cours des derniers mois, la série a également confirmé sa date de première (2 septembre 2022), l’intrigue (sur la forge des anneaux de pouvoir, des années avant la trilogie originale et Le Hobbit) et a même annoncé qu’il y aura être au moins une deuxième saison, qui commencera à tourner au Royaume-Uni cette année. Il s’agit du plus grand projet d’Amazon Prime Video à ce jour, car la société a investi 462 millions de dollars pour que le retour sur la Terre du Milieu soit à la hauteur des attentes. Vous n’avez pas encore sauté dans le train hype ?