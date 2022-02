Kraven the Hunter: Russell Crowe rejoint le nouveau film Spider-Man Universe de Sony

Comme nous vous le disions depuis longtemps, après Venom et Morbius c’est au tour de Kraven le Chasseur. Le célèbre super-vilain sera le prochain personnage à rejoindre le soi-disant univers Spider-Man de Sony et petit à petit, nous apprenons plus de détails sur son film solo, prévu pour 2023. Les dernières nouvelles viennent de The Hollywood Reporter, dans les pages duquel confirme que Russell Crowe fera partie de la distribution.

La publication ne révèle pas qui l’acteur de Gladiator et A Beautiful Mind jouera, mais laisse entendre qu’il pourrait s’agir de l’un des membres de la famille de Kraven, autour duquel tournera le film. Est-il possible que Crowe joue Nikolai, le père de l’archivillain ? On a bien peur qu’il ne reste plus qu’à attendre pour le savoir, car la seule chose certaine à ce jour est que le personnage de Kraven, également connu sous le nom de Sergei Kravinoff, sera interprété par le jeune Aaron Taylor-Johnson.

Du MCU à l’univers Spider-Man de Sony

Par curiosité, Aaron Taylor-Johnson est déjà apparu dans un autre film de super-héros. Nous nous référons à The Avengers: Age of Ultron, dans lequel il jouait Pietro / Quicksilver, le frère disparu de Wanda / Scarlet Witch. Il sautera ainsi de l’univers cinématographique Marvel à l’univers Spider-Man de Sony, ce que Russell Crowe lui-même fera également !

L’acteur a été confirmé pour un autre film de l’usine Stan Lee. On se réfère à Thor : Love and Thunder, dans lequel il fera une petite apparition dont on ne connaît pas les détails. Et c’est sans parler de son rôle dans l’univers DC, où il était le père de Superman dans Man of Steel ! Crowe poursuit-il une sorte de record pour créer autant de personnages que possible dans le genre super-héros? Cette répétition d’acteurs de plus en plus fréquente affectera-t-elle la future relation de Spider-Man avec Marvel ou la participation de Tom Holland aux prochaines bandes de l’arachnide ? Questions, questions, questions…

Source : Le journaliste hollywoodien