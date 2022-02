FIFA 22 FUT : Pedri et d’autres rejoignent l’équipe Future Stars 2

EA Sports vient de confirmer quatre autres noms pour la deuxième équipe des « grandes promesses du football mondial » qui arrivera dans FIFA 22 Ultimate Team dans les prochaines heures. Quatre stars qui prennent le relais de la semaine dernière (avec Ferran Torres à la barre) et quittent ainsi Future Stars Team 2

CM : Florian Wirtz, 91 ans, Bayer Leverkusen

MC : Tyler Adams, 87 ans, Leipzig

MC : Ryan Gravenberch, 92 ans, Ajax

CM : Pedri, 93 ans, FC Barcelone

Que sont les Future Stars de FIFA 22 FUT ?

Chacun de ces « talents prometteurs », sélectionnés parmi les plus grandes stars de la scène internationale de moins de 23 ans, a un ensemble d’objectifs spécifiques au sein de FUT. Au fur et à mesure que nous les terminerons, jusqu’à quatre versions différentes de leur article Future Stars se débloqueront. Ils simulent la progression que le joueur pourrait avoir tout au long de sa carrière. Autrement dit, dans le cas de cette semaine, on pourrait avoir plusieurs Pedri qui domineraient chacun les différents styles de jeu qu’il pourrait développer tout au long de sa vie. Une sorte d’exercice de divination.

Ces nouveaux venus de la Future Stars Team 2 seront disponibles dans le cadre du marché des transferts ou via des ouvertures de pack à partir de ce vendredi 11 février 2022. Ils ne seront disponibles que pour une durée limitée à une semaine, alors dépêchez-vous ! Le week-end prochain, leurs successeurs seront annoncés dans le cadre de l’événement.

Tu pourrais aussi aimer:

Source : communiqué de presse