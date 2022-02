Tom Holland montre ses talents en jouant à Uncharted… et ça tourne mal (il continue de mourir)

Nulle part il n’est écrit que pour faire un film basé sur des jeux vidéo il faut en être un expert. Personne ne va exiger de Tom Holland qu’il prouve qu’il a tous les trophées de platine de la saga Uncharted avant d’incarner Nathan Drake. Cela n’a rien à voir avec cela et est aussi ridicule que cela puisse paraître. Mais malgré tout, après l’avoir entendu répéter à maintes reprises à quel point il aime les jeux de la série et à quel point il a aimé y jouer pendant le tournage de Spider-Man, vous vous attendez à une certaine connaissance des commandes de sa part.

Cependant, dans une interview promotionnelle avec youtuber jacksepcticeye, l’acteur s’est vu proposer de rejouer Uncharted 4, en particulier la soi-disant « meilleure poursuite de la saga », et le résultat a été aussi désastreux qu’amusant. Holland accumule kill après kill et refuse d’accepter que le jeu soit en difficulté normale. Voir par vous-même:

Pour être juste, Holland a déjà précisé à plusieurs reprises qu’il n’était pas un habitué et qu’il n’était pas très doué pour les jeux vidéo. Dans l’ensemble, la situation rappelle encore le moment où CD Projekt assurait que Keanu Reeves adorait Cyberpunk 2077 et il répondait qu’il ne l’avait jamais essayé. Vous savez, la publicité et tout ça.

Cela n’enlève rien à la gentillesse et au divertissement de l’interview, dans laquelle l’acteur lui-même partage des données intéressantes. Depuis Uncharted 4 était sa première incursion dans la saga jusqu’à ce qu’ils tentent de capturer cette même poursuite sur grand écran (sans succès), en passant par sa relation avec Nolan North (l’acteur derrière Nathan dans les jeux vidéo) et la difficulté supplémentaire de jouer le caractère par rapport à celui de Spiderman.

Ces dernières heures, on a également appris que Holland se présentait comme le nouveau James Bond dans un pitch dans lequel il proposait de faire un film sur les origines de 007, avec une version du personnage selon son âge. Cela n’a pas fonctionné, mais cela a fini par mener au film Uncharted actuel (pour lequel vous avez déjà notre critique disponible).

Source : Jacksepticeye