San Miguel assemble un PC en forme de camion de bière

Cervezas San Miguel a promu une initiative pour les « joueurs agités » et a annoncé une collaboration avec Nate Gentile, l’une des références du modding en Espagne. L’objectif? concevoir un PC inspiré d’un camion de livraison de bière, mais avec une approche plus moderne. De cette façon, l’ordinateur en forme de véhicule affiche ses couleurs fluo, dans le plus pur style PC Gaming.

Selon le communiqué de presse envoyé par San Miguel, l’objectif de cette action est de valoriser le travail réalisé par la communauté des moddeurs en Espagne. Dans le même temps, ils entendent « soutenir et renforcer leur engagement auprès des streamers émergents », qui recevront cet ordinateur modifié afin d’améliorer « à la fois son contenu et l’expérience de jeu ».

Deux équipes, une idée gagnante

Alors que dans la première édition de PC Modding (2020) un ordinateur au style visuel d’une brasserie du futur a été créé, dans cette deuxième édition deux équipes de streamers dirigées par Goorgo et Nil Ojeda se sont affrontées. L’équipe Goorgo est composée d’Elemao et Suja, tandis que TeamNil comprend Ana Marrero et Flexz. Ce sont ces derniers qui ont été les vainqueurs après avoir compté les votes du public via les réseaux sociaux.

L’ordinateur en forme de camion de livraison sera bientôt tiré au sort parmi les streamers émergents. L’idée a été concrétisée dans un projet tangible par Nate Gentile, un ingénieur logiciel et YouTuber dédié à l’informatique. Sur sa chaîne, il explique des sujets complexes liés à la cybersécurité, à la blockchain ou à l’assemblage informatique. Il a également effectué divers travaux de modding pour des youtubers, des streamers et des footballeurs.

Cervezas San Miguel sponsorise Team Heretics, dont les membres collaborent régulièrement avec la marque dans diverses actions.