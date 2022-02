Rebel Moon de Zack Snyder complète le casting avec Ray Fisher, Charlie Hunnam et plus: nouvel art

Au milieu de l’année dernière, il a été confirmé que Rebel Moon, le prochain film du cinéaste Zack Snyder (300, Batman v Superman, Army of the Dead), est né d’une idée que le réalisateur avait eue il y a des années pour un nouveau film Star Wars. Après avoir échoué à se concrétiser, Snyder a récupéré une grande partie de son scénario original pour façonner son nouveau projet, un film de science-fiction fortement influencé par Akira Kurosawa. Maintenant, le cinéaste partage de nouveaux arts conceptuels en même temps qu’un casting de luxe a été complété avec des noms comme Ray Fisher ou Charlie Hunnam, entre autres.

Habitués de Snyder et nouveaux visages

Cela a été confirmé par le média Deadline, présentant l’intégralité du casting de Rebel Moon de Zack Snyder ; et c’est qu’après avoir confirmé le nom de Sofia Boutella dans le rôle principal il y a des mois, il est maintenant apparu que des noms comme Ray Fisher (Cyborg dans Justice League), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, Pacific Rim), Djimon Hounsou (Captain Marvel , Shazam !, Aquaman), Jena Malone (Sucker Punch), Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi et l’actrice sud-coréenne Donna Bae.

Pour l’instant, on sait peu de choses sur Rebel Moon à part quelques brefs mots du réalisateur : « J’ai grandi en étant fan d’Akira Kurosawa et de Star Wars. Cela vient de mon amour de la science-fiction et des grandes aventures. J’espère que cela deviendra une propriété intellectuelle gigantesque et un univers à pouvoir construire », a admis Snyder en 2021.

Ce que nous avons comme nouveauté, ce sont les nouveaux arts conceptuels de Rebel Moon et qui servent à jeter un regard sur l’univers que le réalisateur entend capturer sur le petit écran via Netflix. La production devrait commencer en 2022, car pour l’instant il n’y a pas de première fenêtre sur la plateforme de streaming.

Honoré d’accueillir ce casting incroyable dans Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae et Ray Fisher rejoignent Sofia Boutella, annoncée précédemment. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi et Sky Yang complètent le casting. Plus à manger. Allons-y! #RebelMoon @Netflix pic.twitter.com/a9Zpmt2BzW – Zack Snyder (@ZackSnyder) 9 février 2022

source | Délais | Netflix