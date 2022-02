Jeux gratuits et en vente ce week-end (11-13 février) : Riders Republic, Windbound…

Le week-end approche et les jeux vidéo ne baissent pas les bras. Chaque semaine, nous profitons de titres gratuits, soit par le biais d’essais gratuits (comme dans le cas de Riders Republic) ou de produits que nous pouvons ajouter de manière permanente à nos bibliothèques (Windbound). De plus, pendant le week-end du 11 au 13 février, il y a aussi des offres sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Steam et Nintendo Switch.

Riders Republic pour console

Les sports extrêmes se vivent différemment lorsqu’on les pratique à travers un écran, mais dans Riders Republic tout est encore plus fou. La production Ubisoft Annecy propose un essai gratuit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Du 10 au 14 février, il est possible de l’essayer gratuitement.

Windbound pour PC

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store propose un titre gratuit. Cette fois c’était au tour de Windbound, un jeu d’action et d’aventure qui nous met dans le skin d’un personnage qui vient de faire naufrage sur une île. Vous devrez explorer, vous adapter et parcourir les terres et les mers pour vous en sortir.

Journées de jeux gratuits Xbox

Les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass ont la possibilité d’essayer certains jeux ce week-end :

République des cavaliers

Révolution Valkyrie

PGA 2K21

Jeux d’abonnement

or en direct xbox

Hydrophobia

Épée brisée 5

Des offres

Playstation

Far Cry 6 pour PS4 et PS5 pour 41,99 euros (40% de réduction)

Ghost of Tsushima Director’s Cut pour PS4 et PS5 pour 59,99 euros (25% de réduction)

Assassin’s Creed Valhalla pour PS4 et PS5 pour 35,99 euros (60% de réduction)

Kena: Bridge of Spirits pour PS4 et PS5 pour 34,99 euros (30% de réduction)

Mass Effect: Legendary Edition pour PS4 et PS5 pour 34,99 euros (50% de réduction)

Xbox

Riders Republic à 34,99 euros (avant 69,99 euros)

Borderlands 3 pour 17,49 euros (avant 69,99 euros)

Trilogie Mafia à 29,99 euros (avant 59,99 euros)

FIFA 22 Ultimate Edition pour 49,99 euros (avant 99,99 euros)

Disco Elysium : The Final Cut à 25,99 euros (avant 39,99 euros)

PC (vapeur)

Civilization 6 pour 29,81 euros (86% de remise)

FIFA 22 pour 23,99 euros (60% de réduction)

NBA 2K22 pour 19,79 euros (67% de réduction)

Final Fantasy V pour 14,39 euros (20% de remise)

changer