Apex Legends fête son troisième anniversaire avec de nouveaux objets et bien plus encore

La nouvelle saison d’Apex Legends fait irruption dans Resistance à partir de cette semaine et coïncide avec la célébration de l’anniversaire du jeu vidéo. Electronic Arts et Respawn Entertainment ont dévoilé l’événement de la collection du troisième anniversaire, qui se déroulera du 15 février au 1er mars. Comme détaillé dans un communiqué de presse, les joueurs bénéficieront de nouveaux skins d’équipe, d’un tracker de récompenses créé par la communauté, ainsi que de la première de skins de prestige.

Tous les détails de l’événement Collection

Le suivi des récompenses d’anniversaire comprend 12 produits skins conçus par la communauté. Il est également livré avec 24 skins limités qui peuvent être obtenus lors de l’événement anniversaire.

Quant au nouveau skin prestige, il s’agit de Bloodhound. Ils sont un nouveau niveau de rareté dans les skins légendaires (avec 3 niveaux différents). Lors du déverrouillage du niveau 1, les joueurs auront la possibilité de relever des défis qui leur permettront de passer au niveau 2 et 3 sans frais supplémentaires.

Pendant ce temps, Legendary Squad Sets est arrivé dans le magasin, introduisant de nouveaux skins basés sur certaines des équipes préférées des utilisateurs comme Crypto’s Hype Beast, Caustic’s Black Heart, et plus encore. Il y aura des offres spéciales dans la boutique de l’événement pendant toute la durée de l’événement de collecte.

Apex Legends est une bataille royale gratuite actuellement disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il peut également être joué sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 grâce à la rétrocompatibilité, bien que des versions natives aient fui via le PlayStation Network et les agences d’évaluation de l’âge des jeux en Europe, aux États-Unis et à Taïwan. Pour le moment, EA n’a rien annoncé, même si ce n’est un secret pour personne que l’étude a été plongée dans le développement d’une version optimisée pour la nouvelle génération de consoles.

source | EA