Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök est présenté dans un gameplay étendu

Le plan post-lancement d’Assassin’s Creed Valhalla a déployé sa deuxième année de contenu, y compris la nouvelle extension Dawn of Ragnarök. Ubisoft a publié une nouvelle bande-annonce explicative (au-dessus de ces lignes) détaillant les principales caractéristiques de cette extension de l’histoire, qui introduit une nouvelle aventure au sein de l’univers mythologique de la saga. Odin doit se lancer dans une dangereuse aventure dans le monde des nains, Svartálfaheim.

L’intrigue suit les événements que nous avons déjà vus dans les sections mythologiques d’Assassin’s Creed Valhalla. Odin cherche son fils, kidnappé par les forces du mal Surtr. Le dieu nordique maîtrisera cinq nouveaux pouvoirs à la recherche de sa vengeance. Il s’agit d’un nouveau système qui fonctionne grâce à un mystérieux artefact, et qui permettra au joueur de se transformer en corbeau ou de marcher sur de la lave. Ces compétences peuvent être utilisées aussi bien au combat que dans le monde, ce qui ajoute un aspect plus stratégique.

Quel sera le rôle d’Eivor ?

L’épopée viking d’Eivor ne se développera pas trop dans Ragnarök’s Awakening. Cela a été reconnu par le réalisateur Georgi Popov dans une interview avec FreeGameTips, où il a confirmé que la section mettant en vedette ce personnage sera réduite à un segment très court. et, il y aura plus d’informations à ce sujet, mais le créatif a déclaré que le joueur ne devrait pas s’attendre à de grandes révélations. L’objectif de cette extension est l’intrigue qui se déroule dans le monde mythologique avec Odin et le reste de ses alliés et méchants.

Assassin’s Creed Valhalla : Ragnarök Awakening ne sera pas vendu au sein d’un season pass, mais sera acheté séparément au prix de 39,99 euros. Il sortira le 10 mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

source | Ubisoft